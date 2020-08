Ρίτα Ορα: «Ζαλίζει» η βίλα της στην Κέρκυρα, εκστατικά τα διεθνή media

Διαρκώς ανεβάζει φωτογραφίες από την ηλιόλουστη Κέρκυρα αλλάζοντας το ένα μπικίνι μετά το άλλο η super sexy τραγουδίστρια Ρίτα Ορα. Η 29χρονη βρετανίδα diva κάνει διακοπές σε μια φαντασμαγορική, πελώρια βίλα του νησιού με «ατέλειωτη πισίνα, κόστους 17 χιλιάδων λιρών τη βραδιά» επισημαίνει η Daily Mail. Ποζάροντας με νάζι και προκλητικό ύφος διαμηνύει στους φίλους και τους θαυμαστές της: «In my happy place missing spending time with you all too! Love you all!