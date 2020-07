BeautySpy: Η Τζένιφερ Λόπεζ ως ανέμελο Guess girl έκανε το δικό της pool party

«Always grateful for a day in the sun» έγραψε η αγέραστη λατίνα super star Τζένιφερ Λόπεζ στο instagram απολαμβάνοντας το μπάνιο της περασμένης Κυριακής στην πισίνα. Η 50χρονη τραγουδίστρια, ηθοποιός, σχεδιάστρια, παραγωγός και αδιαμφισβήτητο style icon έμοιαζε σαν κοριτσάκι φορώντας ένα απλό logo ολόσωμο του αμερικάνικου label Guess. H νεανικότητα του μαγιό, το σωσίβιο – ντόνατς και το άναρχο κοτσάκι των μαλλιών της ταίριαζαν πολύ με την παιχνιδιάρικη διάθεσή της. Μόνο το πανάκριβο δαχτυλίδι του αρραβωνιαστικού της, βετεράνου αθλητή Αλεξ Ροντρίγκεζ είχε… celebrity εκτόπισμα.