Oι διάσημες αφίξεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που δεν θέλουμε να χάσουμε

Αυτοί είναι ο Wim Vandekeybus με την ομάδα Ultima Vez και το τελευταίο έργο τους «Traces», ο Israel Galván με το σόλο του «Revolution Without Music» και βέβαια οι πολυζητημένοι σκοτεινοί ονειροπόλοι Peeping Tom. Ακολουθεί το πρόγραμμα μήπως αποφασίσετε να ταξιδέψετε Καλαμάτα:

21-22/8 Αμφιθέατρο Κάστρου «Traces» Wim Vandekeybus -Ultima Vez

O περιζήτητος Βέλγος χορευτής και η ομάδα του με έδρα τις Βρυξέλλες καταφθάνουν. Παιδί της δεκαετίας του ’80, ο Wim ξεκίνησε την καριέρα του ως χορογράφος, φωτογράφος και κινηματογραφιστής ώσπου «έσκισε» στη Νέα Υόρκη με το πρώτο του έργο «What the Body Does Not Remember» αποκομίζοντας Bessi Award. Στη θεματική του κυριαρχεί το πώς ο άνθρωπος αντιδρά σε ακραίες καταστάσεις. Οι παραστάσεις του έχουν χαρακτηριστικό κινησιολογικό ιδίωμα και συμμετέχουν performers διαφόρων ηλικιών.

Στο τελευταίο έργο του, με τίτλο Traces, ιχνηλατεί την πορεία του μέσα από το δράμα των παρορμήσεων και των ενστίκτων, το παιχνίδι των ενεργειών και των εντάσεων. Στην παρθένα φύση της Ρουμανίας, δέκα χορευτές κινούνται υπό τους ήχους της μουσικής των Trixie Whitley.