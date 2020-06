BeautySpy: Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο μετέτρεψε το λευκό πουκάμισο σε φόρεμα στο Μαλιμπού

Mια απλή, αλλά στις μέρες μας πολύ must αμφίεση, έκανε η βραζιλιάνα super model Αλεσάντρα Αμπρόζιο για να γευματίσει με το γιο της Νόα στο Μαλιμπού. Μετέτρεψε ένα λευκό πουκάμισο σε shirtdress συνδυάζοντάς το με ίσια δερμάτινα σανδάλια, ζώνη σε western style και πολλά καθημερινά κοσμήματα με επιμελημένο layering. Τα διεθνή media θύμισαν πως αντίστοιχα είχε ντυθεί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε επεισόδιο του Sex & the City του 2000 προφητεύοντας το δημοφιλές look του «πουκαμισο-φορέματος στην γυναικεία καθημερινότητα είκοσι χρόνια πριν. (Βέβαια όσες δεν διαθέτουν τα λεπτά πόδια της αγέραστης καλλονής, μπορούν να υιοθετήσουν την τάση σε midi μήκος, που άλλωστε είναι πολύ στη μόδα).