Stylish (και έξυπνες) μάσκες προστασίας με ετικέτα Vassilia και Tiny Shop

Απαραίτητο αξεσουάρ των ημερών η μάσκα προστασίας κατά του κορωνοιού, οπότε σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε εκδοχές που ξεφεύγουν από την αμιγώς νοσοκομειακή αισθητική και τις επιλογές σε φαρμακεία και σούπερ μάρκετ.

Η γνωστή πατρινή σχεδιάστρια κοσμημάτων και άλλων αξεσουάρ Vassilia (Βασιλεία Παρασκευά), στο νέο της ατελιέ στο Κολωνάκι παρουσιάζει ευρηματικές μάσκες με το σύνθημα «Just turn it upside down and put .. some fun!». Συγκεκριμένα αναποδογυρίζει τις μάσκες ύπνου και με μια παρέμβαση στη μύτη αλλά και κεντητό διάκοσμο, τις μεταμορφώνει σε άνετες και ιδιαίτερες μάσκες Covi 19. Oπως θα δείτε στις φωτογραφίες τα χρώματα είναι ανεξάντλητα όπως και οι προσθήκες σε πέρλες, χάντρες, μεταλικά στεράκια και όμορφα φινιρίσματα.

Vassilia, Λουκιανού 36, Κολωνάκι- Αθήνα. Τηλ 210 7209989.