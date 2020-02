«It’s a Sin»: Καλοκαίρι με τους Pet Shop Boys στην Αθήνα

Ονόματα παγκοσμίου φήμης και τεράστιας δημοτικότητας μας επιφυλάσσει πια σταθερά η καλοκαιρινή Αθήνα. Όπως ανακοινώθηκε, το Release Athens 2020 θα υποδεχθεί τους διάσημους Pet Shop Boys, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό “Dreamworld: The Greatest Hits Live” show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους.

Εχουν στο ενεργητικό τους 42 Top-30 singles, 22 Top-10 hits, 4 no 1, 14 Top-10 albums (συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικού “Hotspot” που κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου) στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρο τον κόσμο. "It’s A Sin”, “West End Girls”, “Heart”, “Go West”, “Always On My Mind”, “Love Comes Quickly”, “Domino Dancing”, “What Have I Done To Deserve This”, “Suburbia”, “Being Boring”, “Can You Forgive Her”, “Left To My Own Devices”, “Se A Vida E (That’s The Way Life Is)” κάποια από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους.