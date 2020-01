Βραβευμένες Ρουμάνικες ταινίες μικρού μήκους θα προβληθούν στην Αθήνα

Μια σπάνια ευκαιρία θα έχουν οι σινεφίλ να παρακολουθήσουν τις καλύτερες μικρού μήκους ταινίες νέων Ρουμάνων μικρομηκάδων. Την ευκαιρία προσφέρει στους Έλληνες κινηματογραφόφιλους η t-shOrt και ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, που υποστηρίζουν με πάθος την μικρού μήκους ταινία κι επιδιώκουν να προβάλουν τα καινούρια ταλέντα, τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, που αγαπούν και εκφράζονται μέσα από το είδος αυτό.

Με την έναρξη λοιπόν της νέας χρονιάς ξεκινάει και η υλοποίηση του μεγάλου βραβείου διανομής του Big Bang International Short Film Festival 2019 – Romanian Short Film Panorama, που διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία η t-shOrt τον περασμένο Ιούνιο. Οι 12 βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους θα προβάλλονται σε 2 μεγάλους και ιδιαίτερα αγαπητούς από το σινεφίλ κοινό κινηματογράφους της Αθήνας, που υποστηρίζουν την μικρού μήκους ταινία.

Τον κινηματογράφο «Μικρόκοσμο» και τον κινηματογράφο «Studio Art Cinema».

Έτσι από την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, και για μια ολόκληρη εβδομάδα, θα προβάλλονται οι δώδεκα (12) βραβευμένες ταινίες του Big Bang International Short Film Festival 2019 – Romanian Short Film Panorama, με ελληνικούς υπότιτλους. Ανάμεσά τους και το «The Christmas gift» του Bogdan Mureșanu, βραβευμένο με το GRAND PRIX του Φεστιβάλ Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2019 και το European Short Film 2019 των 32ων European Film Awards.

Οι ταινίες έχουν κατανεμηθεί σε δυο γκρουπ Α και Β και θα προβληθούν ως εξής:

 9-11 Ιανουαρίου 2020 Group A - «Μικρόκοσμος»

 Group Β - «Studio Art Cinema»

 12-14 Ιανουαρίου 2020 Group Β - «Μικρόκοσμος»

 Group Α - «Studio Art Cinema»

 15 Ιανουαρίου 2020 - όλες μαζί - «Μικρόκοσμος»

 Όλες μαζί - «Studio Art Cinema»

Οι δώδεκα ταινίες είναι οι εξής:

Group A

1. The little hero Σκην.: Elena Ciolacu

2. Written / Unwritten Σκην.: Adrian Silișteanu

3. America Σκην.: George ve Gänæaard & Cucută Horia

4. Sunny rain Σκην.: Andrada Botezatu

5. Alazia Σκην.: Cristian Pascariu

6. The Christmas gift Σκην.: Bogdan Mureșanu

Group Β

1. disAbilities Σκην.: Alin Duruian

2. The gift Σκην.: Dumitru Grosei

3. The Best Customer Σκην.: Serghei Chiviriga

4. There's nothing in this world Σκην.: Andreea Vălean

5. The Pill of Happiness Σκην.: Cecília Felméri

6. Offstage Σκην.: Andrei Huțuleac

Το έργο των Ρουμάνων μικρομηκάδων όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σηματοδοτεί μια "έκρηξη" του ρουμανικού κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια που οδήγησε στο λεγόμενο «Ρουμανικό νέο κύμα». Πρόκειται για ένα σινεμά πραγματικότητας, όπου οι στιγμές ακολουθούν η μια την άλλη όπως και στην πραγματική ζωή. Οι Ρουμάνοι μικρομηκάδες καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που περιλαμβάνει από τις σχέσεις γονιών και παιδιών, την φιλία, τους εφηβικούς έρωτες και τις γνωριμίες μέσω ίντερνετ, μέχρι την ανεργία, την διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, την μετανάστευση, την ασθένεια και τον αλκοολισμό.

9-15 Ιανουαρίου 2020 στον Κινηματογράφο «Μικρόκοσμος», Λεωφ. Συγγρού 106, Κουκάκι, στάση μετρό Συγγρού-Φιξ, τηλ: 2109230081

Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ

9-15 Ιανουαρίου 2020 στον Κινηματογράφο «Studio Art Cinema», Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής, τηλ: 2108640054, 21082 20008

Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.