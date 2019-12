Netflix και 2019: «Σάρωσαν» σε θεαματικότητα Τζένιφερ Ανιστον και Stranger Things

H επανάσταση στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το φαινόμενο Netflix- που δεν αποχωριζόμαστε πλέον με τίποτα- ανακοίνωσε τις δημοφιλέστερες εκπομπές του μέσα στο 2019. Σύμφωνα λοιπόν μετις μετρήσεις του καναλιού, η κωμωδία μυστηρίου «Πρόσκληση για Φόνο» με τη Τζένιφερ Ανιστον ήταν η πρώτη κινηματογραφική επιλογή των θεατών, ο τρίτος κύκλος του εκπληκτικού σήριαλ φαντασίας «Stranger Things» η πιο δημοφιλής επιλογή σειράς, ενώ το «Tidying up with Marie Kondo» η life style εκπομπή για την τάξη στο σπίτι η κορυφαία σε θεαματικότητα nonfiction παραγωγή για το 2019.

Η δραματική ταινία «Ο Ιρλανδός» του Martin Scorsese κατετάγη τέταρτη πιο δημοφιλής ταινία και πέμπτη παραγωγή συνολικά, ενώ η νέα σειρά φαντασίας «The Witcher» με τον Henry Cavill που είναι βασισμένη στα βιβλία του Andrzej Sapkowski, μπήκε στην λίστα παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

Stranger Things 3»

«The Witcher»

«The Umbrella Academy»

«Dead to Me»

«You: Season 2»

«When They See Us»

«Unbelievable: Limited Series»

«Sex Education»

«13 Reasons Why: Season 3»

«Raising Dion»



ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

«Πρόσκληση για Φόνο»

«6 Underground»

«Οι απίθανοι 2»

«Ο Ιρλανδός»

«Τριπλό Σύνορο»

«Τεντ Μπάντι Ένας Γοητευτικός Δολοφόνος»

«Τελική Ενέδρα»

«Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν»

«Ραλφ εναντίον ίντερνετ»

«Κρυφή Εμμονή»



NONFICTION ΕΚΠΟΜΠΕΣ

«Tidying up with Marie Kondo»

«Jailbirds»

«Rhythm + Flow»

«You vs. Wild»

«Nailed It! Season 3»

«Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed»

«Awake: The Million Dollar Game»

«Sugar Rush Christmas»

«Prank Encounters»

«Sugar Rush: Season 2»