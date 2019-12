Το μουσικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Γκρέις Τζόουνς για μία παράσταση στο Άστορ

Σε πρώτη προβολή για την Ελλάδα, θα έχει την ευκαιρία να δει και να απολαύσει το κοινό σε μία μόνο παράσταση την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 21:00, την ταινία για την μοναδική Grace Jones στα 71 της χρόνια σήμερα, στο Άστορ στην οδό Σταδίου 28 στο κέντρο της Αθήνας.

Η ταινία έχει τίτλο «Grace Jones: Bloodlight and Bami», είναι παραγωγής 2017 και την έχει σκηνοθετήσει η Σόφι Φάινς, αδελφή του διάσημου Βρετανού ηθοποιού Ρέιφ Φάινς. Περιλαμβάνει ένα ενδελεχές πορτρέτο και παράλληλα ένα αφηγηματικό ταξίδι μέσα από την ιδιωτική και δημόσια ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας και performer που έχει γεννηθεί το 1948 στην Τζαμάικα (είναι Τζαμαικανοαμερικανή) και με το ανδρόγυνο look της και τη δυναμική φυσική παρουσία της έγινε διάσημη σε διεθνές επίπεδο ως μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Από τις μεγάλες της επιτυχίες είναι το κομμάτι «Slave to the Rhythm».

Από τον ∆εκέµβριο έως και τον ερχόμενο Απρίλιο, πέντε (5) εµβληµατικές ταινίες γεµάτες µουσική, θα παιχθούν µία ∆ευτέρα τον µήνα στο Άστορ. Πρόκειται για μια νέα σειρά προβολών μουσικών ντοκιμαντέρ, με καλλιτέχνες που μας σημάδεψαν στον χρόνο.

Στις 16/12 λοιπόν προβάλλεται το «Grace Jones: Βloodlight and Βami» της Σόφι Φάινς στο πλαίσιο των Jameson Music Screenings.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Με τους: Grace Jones, Jean-Paul Goude, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, Ivor Guest.

Άγρια, τρομακτική και ανδρόγυνη: Larger than life. Η Γκρέις Τζόουνς παίζει όλους αυτούς τους ρόλους σε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι σε κάθε πτυχή της ζωής της μέσα από το φακό της Σόφι Φάινς. Μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία που συνυφαίνεται με την τολμηρή αισθητική της. Προκλητικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη μουσική ιδιοφυία και τις ιδιωτικές της στιγμές, μας αποκαλύπτουν την Γκρέις πίσω από τη μάσκα. Η σκηνή είναι για εκείνη ο χώρος για να παίζει το μιούζικαλ της ζωής της. Η ταινία περιέχει μοναδικές περφόρμανς των μεγάλων χιτ, Slave To The Rhythm και Pull Up To The Bumper, όπως και τα πιο πρόσφατα αυτοβιογραφικά της τραγούδια, Williams'Blood και This Is and Hurricane. Αυτή είναι η Γκρέις, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, και που διαρκώς μας υπενθυμίζει τι σημαίνει να τολμά κανείς να είναι αληθινά ζωντανός.

Διοργάνωση: Cinematek.