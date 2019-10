Την Τρίτη στη "Γωνιά του βιβλίου" με το νέο του μυθιστόρημα ο Κ. Κρομμύδας

Αυτή την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 8 το βράδυ, θα έρθει στην Πάτρα, στον 3ο όροφο του βιβλιοπωλείου της οικογένειας Παπαχρίστου, «Γωνιά του Βιβλίου» στην Αγ. Νικολάου 32, ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομμύδας για να συστήσει σε παλιούς και νέους αναγνώστες του, το καινούριο του μυθιστόρημα που κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό, με τίτλο «Μία Νύχτα ακόμη». Ένα αληθινό και ειλικρινές βιβλίο με ένα συγκλονιστικά καθημερινό μας πια θέμα. Τι συμβαίνει όταν το θηρίο που λέγεται καρκίνος χτυπά ανελέητα την ηρωίδα του βιβλίου και λίγοι μήνες ζωής της απομένουν;

Τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά που δεν έκανες ποτέ, όπως είναι και ο υπότιτλος του νέου του μυθιστορήματος που ήδη έχει αγαπηθεί από τους αναγνώστες.

Ο Κώστας Κρομμύδας είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στο σινεμά. Συμμετείχε στον τρίτο και τέταρτο κύκλο της Βρετανικής σειράς The Durrells. Τον Μάιο του 2012 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του, Μπαμπά, Mεγάλωσέ με, και τον Μάιο του 2013 το πρώτο μυθιστόρημά του, Η Ζωή που Έλειπε, (αγγλική έκδοση Cave of Silence). Τον Ιούνιο του 2014 εκδόθηκε το δεύτερο μυθιστόρημά του, με τίτλο Ογκρέσα. Ακολούθησε το μυθιστόρημα Μη με Λησμόνει, τον Μάιο του 2015 (αγγλική έκδοση Lake of Memories).

Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε το μυθιστόρημά του Ουρανόεσσα, το οποίο βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς, στην κατηγορία «Ηρωίδα έμπνευση» (αγγλική έκδοση Dominion of the Moon). Τον Μάιο του 2017 εκδόθηκε το μυθιστόρημα με τίτλο Φως μέσα στη Θύελλα (αγγλική έκδοση Athora), ενώ το 2018 κυκλοφόρησε το Μυρωδιά από Σανίδι. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο ''Μια νύχτα ακόμη'' (εκδόσεις Διόπτρα). Παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και «δημόσιου λόγου-public speech». Αρθρογραφεί επίσης σε sites, εφημερίδες και περιοδικά.

Η φωτ. είναι από το σάιτ του http://www.kostaskrommydas.gr/