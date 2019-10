Στην Πάτρα ο Κώστας Κρομμύδας με το νέο του συγκινητικό μυθιστόρημα

Εδώ και λίγους μήνες κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Κρομμύδα, ενός γοητευτικού ηθοποιού και ενός διαρκώς εξελισσόμενου συγγραφέα που καταφέρνει με κάθε νέο βιβλίο του να μας εκπλήσσει.

Όπως μάθαμε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2019 το πρωί ο Κώστας Κρομμύδας θα κατηφορίσει από την Αθήνα στην Πάτρα και θα βρεθεί στο χώρο του βιβλιοπωλείου «Η Γωνιά του Βιβλίου» της Ασπασίας, της Βασιλικής και του Χρήστου Παπαχρίστου όπου και θα μιλήσει στους φίλους και αναγνώστες του για το νέο του βιβλίο που έχει τίτλο «Μία Νύχτα ακόμη», το οποίο μιλά για το νόημα της ζωής, τις χαμένες ευκαιρίες και τον χρόνο που τελειώνει.

Υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν με μια βαλίτσα στο χέρι. Άλλα, έπειτα από έναν χωρισμό. Κάποια, όταν μια δουλειά σε αναγκάζει να φύγεις χωρίς να αφήσεις τίποτα πίσω σου…

Υπάρχουν ορισμένα που έμειναν χαραγμένα στην ψυχή μας επειδή μας πόνεσαν, επειδή μας ανάγκασαν να πληγώσουμε κι εμείς ανθρώπους που πιθανόν να αγαπούσαμε.

Αλλά υπάρχουν κι εκείνα που τα διαφεντεύει ένας παράφορος έρωτας, που μας κάνουν να ξεχνάμε πώς είναι να ζούμε αλλά και να νιώθουμε τον πόνο όταν αυτός είναι χωρίς ανταπόκριση…

Πολύ αργά θα καταλάβεις ότι τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά που δεν έκανες ποτέ. Που δεν τα τόλμησες, που δεν τα γεύτηκες.

Το δικό μου ξεκίνησε τη μέρα που μου ανακοίνωσαν ότι μου είχαν απομείνει μερικοί μήνες ζωής. Και ήταν το πιο όμορφο που έχω κάνει…

Υπέροχο και συγκινητικό είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα με τίτλο «Μια νύχτα ακόμα». Εξαιρετική υπόθεση, με αισιόδοξα μηνύματα ζωής από την καταπληκτική πένα του συγγραφέα ανακατεμένη με την θεατρική του ιδιότητα δίνει απερίγραπτες κι απίθανες σκηνές, που μένουν χαραγμένες στο μυαλό του αναγνώστη. - Βασιλική Μολφέση, cretablog.gr

Το «Μια νύχτα ακόμη» που είναι απλωμένο σε 336 σελίδες, πηγαίνει ήδη πολύ καλά και έχει στη 13η χιλιάδα της έκδοσης του.

Ο Κώστας Κρομμύδας είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στο σινεμά. Συμμετείχε στον 3ο και 4ο κύκλο της Βρετανικής σειράς The Durrells που γυρίστηκε στην Κέρκυρα. Τον Μάιο του 2012 εκδόθηκε το 1ο βιβλίο του, Μπαμπά, Mεγάλωσέ με, και τον Μάιο του 2013 το πρώτο μυθιστόρημά του, Η Ζωή που Έλειπε, (αγγλική έκδοση Cave of Silence).

Τον Ιούνιο του 2014 εκδόθηκε το δεύτερο μυθιστόρημά του, με τίτλο Ογκρέσα ενώ ακολούθησε το μυθιστόρημα Μη με Λησμόνει, τον Μάιο του 2015 (αγγλική έκδοση Lake of Memories). Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε το μυθιστόρημά του «Ουρανόεσσα», το οποίο και βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς, στην κατηγορία «Ηρωίδα έμπνευση» (αγγλική έκδοση Dominion of the Moon). Τον Μάιο του 2017 εκδόθηκε το μυθιστόρημα με τίτλο «Φως μέσα στη Θύελλα» (αγγλική έκδοση Athora), ενώ το 2018 ο πολυγραφότατος Κώστας Κρομμύδας έβγαλε το «Μυρωδιά από Σανίδι». Αξίζει να σημειωθεί πως όλα του τα μυθιστορήματα βρίσκονταν στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού βιβλίου των Public. Παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και «δημόσιου λόγου-public speech». Αρθρογραφεί σε sites, εφημερίδες και περιοδικά.

Ο 48χρονος σήμερα Κώστας Κρομμύδας έχει γεννηθεί στα Τρίκαλα ενώ έχει υπάρξει και μέλος των "Χορικών" της Ζουζού Νικολούδη για δύο χρόνια. Το Νοέμβρη του 2012, το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε τον Κώστα Κρομμύδα να χορεύει για το δημοφιλές φιλανθρωπικό σόου του ΑΝΤ1, "Dancing with the Stars 3" όπου ο αγαπητός ηθοποιός και συγγραφέας είχε για παρτενέρ του την Άννα Πολύζου.

Η πρώτη τηλεοπτική παραγωγή στην οποία συμμετείχε ήταν η σειρά "Βαμμένα κόκκινα μαλλιά" του Κώστα Κουτσομύτη στον ΑΝΤ1 ενώ ακολούθησαν πολλές άλλες εμφανίσεις και ρόλοι όπως στο δημοφιλές σήριαλ "Η Ζωή της άλλης" στο Μega.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ