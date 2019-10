H Mango λάνσαρε καμπάνια με τα «μυστικά» έξι διάσημων style icons

Eξι προσωπικότητες του κόσμου της μόδας με ισχυρή επιρροή και έντονο στίγμα επιλογών, διάλεξαν ρούχα που τους εκφράζουν στην καινούρια καμπάνια της Mango για τη φετινή σαιζόν φθινόπωρο- χειμώνας 2019- 2020. To σύνθημα: Be an Icon!

JEANNE DAMAS

Σύμβολο της σύγχρονης παριζιάνας, εξηγεί πως κάθε γυναίκα στην πόλη του φωτός είναι διαφορετική, με κοινό σημείο το ανεπιτήδευτο στυλ, μακριά από κάθε υπερβολή. Η ίδια «παίζει» με ανδρικά και γυναικεία στοιχεία, λατρεύει τα τζιν, τα φαρδιά πλεκτά, τα μεγάλα πανοφώρια και έχει φράντζα από τα 15 της.