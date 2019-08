«Senorita»: Τα… «πιτσουνάκια» πανηγυρίζουν το δημοφιλέστερο θερινό hit στον κόσμο

Αναλυτικά η παγκόσμια λίστα του Spotify για το καλοκαίρι του 2019 είχε ως εξής:

1. Camila Cabello and Shawn Mendes – «Señorita»

2. Ed Sheeran and Justin Bieber – «I Don’t Care»

3. Billie Eilish – «Bad Guy»

4. Lil Nas X and Billy Ray Cyrus – «Old Town Road»

5. Bad Bunny and Tainy – «Callaita»

6. Ed Sheeran and Khalid – «Beautiful People»

7. Darell and Sech – «Otro Trago»

8. Lewis Capaldi – «Someone You Loved»

9. Post Malone and Young Thug – «Goodbyes»

10. Post Malone and Swae Lee – «Sunflower»

11. Lil Tecca – «Ransom»

12. Bad Bunny, Daddy Yankee, and Lunay – «Soltera – Remix»

13. Shawn Mendes – «If I Can’t Have You»

14. Drake and Rick Ross – «Money In The Grave»

15. Daddy Yankee and Snow – «Con Calma»

16. Goodboys and MEDUZA – «Piece Of Your Heart»

17. Lizzo – «Truth Hurts»

18. Katy Perry – «Never Really Over»

19. DJ Snake, J Balvin and Tyga – «Loco Contigo»

20. Lil Nas X – «Panini»