Live του δεξιοτέχνη του κλαρίνου Θανάση Βασιλόπουλου σήμερα στο White Tales Party

Φολκλόρ λαικά ακούσματα από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια καθώς και αγαπημένα έντεχνα τραγούδια μεταμορφώνονται ανατρεπτικά ανταμώνοντας την ηλεκτρονική μουσική. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος θα εντάξει στο πρόγραμμα κομμάτια από το καινούριο του άλμπουμ "Dunes of Mykonos", το οποίο περιέχει 16 instrumental συνθέσεις του ίδιου και των συνεργατών του αλλά και διασκευές δημοφιλών ασμάτων όπως τα «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη και το «Gipsy’s song» του Διονύση Τσακνή. Ο δίσκος αυτός διαδέχεται τον «Atractos» σε μελωδίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εχοντας αποθεωθεί από το cosmopolitan jet set με φόντο τους μυκονιάτικους αμμόλογφους ο Βασιλόπουλος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές κλαρίνου παγκοσμίως.

Θυμίζουμε πως τα White Tales parties ξεκίνησαν πέρυσι στο Distinto με εξαιρετική απήχηση και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Χάρης Παναγόπουλος της Harris the Events υπενθυμίζει πως μετά τον φημισμένο dj Valeron ο πήχης ανεβαίνει ακόμα περισσότερο με ένα live αναπάντεχο, ονειρικό και μοναδικό που έχει συνδεθεί με τις Κυκλάδες. Ο ίδιος άλλωστε ποτέ δεν επαναπαύεται αναζητώντας για την Πάτρα ολοένα και πιο πρωτοποριακά πράγματα ώστε να ενσωματώνεται η πόλη στα διεθνή trends της διασκέδασης. Ραντεβού λοιπόν σήμερα μετά τις 9. Το σύνθημα είναι «Υour ticket is your white shirt».