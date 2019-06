Φλόρενς Γουέλτς: Η βρετανίδα «περσόνα» και μούσα του Gucci στο Ηρώδειο

Οι Florence and the Machine δεν έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δέκα χρόνια πριν είχε προηγηθεί live τους στο Synch Festival του 2009. Αυτήν τη φορά καταφθάνουν βέβαια με «ανεβασμένες» τις καλλιτεχνικές τους μετοχές. Την άφιξή τους στις 19 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα την ανακοίνωσαν και στο διαδίκτυο ως «Florence + the Machine Live at the Acropolis» με το σχόλιο πως η ελληνική τέχνη και η μυθολογία ήταν πάντα μέρος της δουλειάς τους.