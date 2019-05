Σήμερα προκάλεσαν πανικό με την εμφάνισή τους στις Κάννες, αλλά η φωτογράφισή τους για το Esquire είναι ...ανεπανάληπτη. Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κουεντίν Ταραντίνο φωτογραφήθηκαν για το "Once upon a time in Hollywood".

