Το φιλόδοξο κινηματογραφικό project του ηθοποιού Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατέρρευσε πριν γυριστεί

Ένας από τους πιο φιλόδοξους και άγνωστους ρόλους που ονειρεύτηκε ποτέ να ενσαρκώσει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς (1951-2014) επιστρέφει στο προσκήνιο, μέσα από ένα νέο άρθρο του έγκυρου The Hollywood Reporter και την επανέκδοση του βιβλίου «First Person Plural: My Life as a Multiple» του Κάμερον Γουέστ.

Το memoir, που κυκλοφόρησε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έγινε αμέσως best seller των New York Times, αφηγείται τη ζωή του Γουέστ με διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, γνωστή παλαιότερα ως πολλαπλή προσωπικότητα.

Η ιστορία του προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στο Χόλιγουντ, οδηγώντας τη Disney στην αγορά των κινηματογραφικών δικαιωμάτων σε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς να έχει ήδη «κλειδώσει» ως πρωταγωνιστής και τον βραβευμένο σεναριογράφο Έρικ Ροθ να αναλαμβάνει το σενάριο.

Εκείνη την περίοδο, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς-Robin Williams, από τα μεγαλύτερα κωμικά ταλέντα του Χόλιγουντ που ήταν εξαιρετικός και σε δραματικούς ρόλους, βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του μετά το βραβείο Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου που κέρδισε για το φιλμ του Γκας Βαν Σαντ «Ο Ξεχωριστός Γουιλ Χάντινγκ» στην απονομή του 1998, ενώ ο Ροθ είχε ήδη γράψει το «Forrest Gump» που έγινε ταινία από τον Ρόμπερτ Ζεμέκις και σάρωσε στα Όσκαρ το 1995, και προετοιμαζόταν για ακόμη μία Οσκαρική υποψηφιότητα με το «The Insider» Michael Mann (1999). Όλα έδειχναν πως η ταινία θα εξελισσόταν σε ένα από τα σημαντικότερα δραματικά projects της εποχής.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ο ίδιος ο Κάμερον Γουέστ θυμάται πως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ήθελε να κατανοήσει σε βάθος τον ψυχισμό του χαρακτήρα. Οι δυο τους συναντήθηκαν αρκετές φορές, με τον ηθοποιό να δείχνει εμμονικό ενδιαφέρον για τις διαφορετικές «προσωπικότητες» του Γουέστ και τον τρόπο που εκδηλώνονταν. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς συγκλονίστηκε όταν είδε ακόμη και τα σκυλιά του να αντιδρούν διαφορετικά σε κάθε alter ego.

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την ταινία, το πρότζεκτ έμελλε να μην υλοποιηθεί έπειτα από αλλαγές στη διοίκηση του στούντιο της Disney. Η ταινία έχασε σταδιακά τη δυναμική και την υποστήριξή της μέσα στο στούντιο, χωρίς ποτέ να μπει στο στάδιο της παραγωγής. «Ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό», παραδέχεται σήμερα ο Κάμερον Γουέστ, αποκαλύπτοντας ότι το σενάριο του Έρικ Ροθ παραμένει ακόμη φυλαγμένο στο σπίτι του.

Η νέα έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει επιπλέον κεφάλαια από τη ζωή του συγγραφέα και επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, μια ψυχική κατάσταση που εξακολουθεί να παρεξηγείται και να παρουσιάζεται σπάνια με ρεαλιστικό τρόπο στην ποπ κουλτούρα.

Παράλληλα, ο Κάμερον Γουέστ ελπίζει ότι το project θα μπορούσε κάποτε να αναβιώσει, ίσως αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά, λειτουργώντας και ως ένας φόρος τιμής στον Ρόμπιν Γουίλιαμς και στον ρόλο που δεν πρόλαβε ποτέ να παίξει.

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς γεννημένος στο Σικάγο του Ιλινόις στις 21 Ιουλίου 1951, πέθανε στις 11 Αυγούστου 2014. Από τις μεγάλες κινηματογραφικές του επιτυχίες ήταν η κωμωδία "Η Κυρία Ντάουτφαϊερ" το 1993 σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους, "Ο κύκλος των χαμένων ποιητών" σε σκηνοθεσία Πίτερ Γουίαρ το 1989 όπου διεκδίκησε το Όσκαρ α' ανδρικού, το "Good Morning, Vietnam" (1987) του Μπάρι Λέβινσον όπου ήταν πάλι υποψήφιος για το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου και το "The Fisher King" (1991) του Τέρι Γκίλιαμ.

Πρωτοξεχώρισε παίζοντας στην ταινία "Popeye" (1980) του Ρόμπερτ Άλτμαν αλλά και στο "The World According to Garp" το 1982 του αξέχαστου Τζορτζ Ρόι Χιλ (Το Κεντρί, Οι Δύο Ληστές) όπου είχε κάνει στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο η Glenn Close.

Από τους ιδιαίτερους ρόλους του ήταν και στην ταινία "Awakenings-Ξυπνήματα" της Πένι Μάρσαλ το 1990, στην κωμωδία του Μάικ Νίκολς "The Birdcage" το 1996 και στο φιλμ επιστημονικής φανατσίας "Ο άνθρωπος των δύο αιώνων" του Κρις Κολόμπους το 1999.

Όσο για την κορυφαία του στιγμή ήταν αναμφίβολα, "Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ", η Αμερικανικής παραγωγής δραματική ταινία του 1997, σε σκηνοθεσία Γκας Βαν Σαντ και πρωτότυπο σενάριο των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, οι οποίοι κέρδισαν τότε το Όσκαρ. Είχαν πρωταγωνιστήσει οι Ματ Ντέιμον, Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατέκτησε πανάξια το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β΄ανδρικού ρόλου, και οι Μπεν Άφλεκ, Μίνι Ντράιβερ και Στέλαν Σκάρσγκορντ.

*Nα προσθέσουμε όπως είδαμε στο yahoo.com, τα συγκινητικά λόγια της βραβευμένης με 2 Όσκαρ ηθοποιού Σάλι Φιλντ, η οποία είχε παίξει τη διαζευγμένη σύζυγο του Ρόμπιν Γουίλιαμς στο φιλμ "Mrs. Doubtfire". Η Φιλντ θυμήθηκε πόσο τής είχε συμπαρασταθεί ο Γουίλιαμς σε μία δύσκολη περίσταση. Ενώ γύριζαν την απαιτητική σκηνή στο δικαστήριο, έλαβε τηλεφώνημα πως ο πατέρας της είχε υποστεί και άλλο εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε πεθάνει, με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς να αντιλαμβάνεται τη ξαφνική ταραχή της και βλέποντας την να βάζει τα κλάματα, την αγκάλιασε & ζήτησε αμέσως από τον σκηνοθέτη και όλους τους τεχνικούς να ολοκληρώσουν το γύρισμα.

