Eurovision 2026: Οι ανατροπές στα στοιχήματα για τους ημιτελικούς - Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Με τις πρώτες πρόβες για τον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision να έχουν ολοκληρωθεί και τα βίντεο για τα act του Πρώτου Ημιτελικού να έχουν κυκλοφορήσει, ρίχνουμε μια ματιά στο πώς αντέδρασαν οι αγορές στοιχημάτων στις παραστάσεις.

Με τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων των 30 δευτερολέπτων όλων των εμφανίσεων στον Πρώτο Ημιτελικό, η Πολωνία φαίνεται να εξασφαλίζει την πρόκριση στον τελικό, ανεβαίνοντας επτά ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Ο Πρώτος Ημιτελικός παραμένει μια εξαιρετικά ανταγωνιστικός ενώ είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιος θα «κλειδώσει» την τελευταία θέση πρόκρισης με τέσσερις χώρες μεταξύ 9ης και 13ης να δίνουν μάχη.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World (σύγκριση με 4 Μαΐου):

Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 96% (καμία αλλαγή)

Ελλάδα – Akylas – “Ferto” – 96% (+1%)

Σουηδία – Felicia – “My System” – 95% (καμία αλλαγή)

Ισραήλ – Νόαμ Μπετάν – “Michelle” – 95% (καμία αλλαγή)

Μολδαβία – Satoshi – “Viva Moldova!” – 89% (+1%)

Κροατία – Λέλεκ – “Andromeda”– 86% (+3%)

Σερβία – Λαβίνα – “Kraj mene” – 77% (-4%)

Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 68% (-3%)

Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 57% (-3%)

Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 50% (+3 θέσεις, +7%)

Εσθονία – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True” – 47% (-1 θέση)

Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 47% (+1%)

Γεωργία – Bzikebi – «On Replay» – 41% (-2 θέσεις, -6%)

Βέλγιο – Essyla – “Dancing on the Ice” – 37% (καμία αλλαγή)

Σαν Μαρίνο – Senhit feat. Boy George – “Superstar” – 20% (+2%)

Δεύτερος Ημιτελικός

Ο Δεύτερος Ημιτελικός παραμένει ο πιο σταθερός από τους δύο αγώνες πρόκρισης όσον αφορά τις αγορές στοιχημάτων. Η Αλβανία έχει απομακρυνθεί ελαφρώς. Η Ελβετία βρίσκεται πλέον στην υψηλότερη θέση στις αγορές πρόκρισης, σε αντίθεση με την Αρμενία, η οποία έχει υποχωρήσει στη 13η θέση.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από την 1η Μαΐου):

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» – 94% (+1%)

Δανία – Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem” – 94% (+1%)

Ουκρανία – Leléka – “Ridnym” – 92% (καμία αλλαγή)

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me” – 88% (+2%)

Κύπρος – Αντιγόνη – “Τζάλλα” – 81% (+1%)

Βουλγαρία – DARA – “Bangaranga” – 78% (-1 θέση, -1%)

Μάλτα – Aidan – “Bella” – 79% (+1 θέση, +2%)

Νορβηγία – Jonas Lovv – “Ya Ya Ya” – 73% (καμία αλλαγή)

Τσεχία – Daniel Zizika – “Crossroads” – 70% (-2%)

Αλβανία – Alis – “Nân” – 68% (+2%)

Ελβετία – Veronica Fusaro – “Alice” – 46% (+2 θέσεις, +1%)

Λετονία – Atvara – “Ēnā” – 45% (-3%)

Αρμενία – Simón – “Paloma rumba” – 43% (-2 θέσεις, -5%)

Λουξεμβούργο – Eva Marija – “Mother Nature” – 36% (-1%)

Αζερμπαϊτζάν – Jiva – “Just Go” – 11% (+1%)

Πιθανότητες Νίκης

Η Φινλανδία έχει ξεπεράσει ακόμη περισσότερο την ομάδα που την κυνηγάει, έχοντας κερδίσει 5 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή αυτής της εβδομάδας. Η Λίντα Λαμπένιους και ο Πιτ Πάρκκονεν έχουν κερδίσει 2 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες 24 ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι η Λίντα θα ερμηνεύσει ζωντανά το βιολί. Αντίθετα, η Ελλάδα, η Αυστραλία και η Γαλλία έχουν μειώσει όλες τις ποσοστιαίες πιθανότητες νίκης.

Η Σουηδία σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στην πρώτη δεκάδα, χάνοντας τρεις θέσεις καθώς η δυναμική αυξάνεται πίσω από τη Μάλτα και τη Ρουμανία.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 4 Μαΐου):

Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 34,3% (+5,0%)

Ελλάδα – Akylas – «Ferto» – 12,8 % (-3,5%)

Δανία – Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem” – 11,3% (+1,0%)

Γαλλία – Μονρόε – “Regarde!” – 7,3% (+1 θέση, -0,5%)

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» – 7,0% (-1 θέση, -1,6%)

Ισραήλ – Noam Bettan – “Michelle” – 4,1% (-0,6%)

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me” – 3,1% (+1 θέση, +0,5%)

Μάλτα – Aidan – “Bella” – 3,0% (+3 θέσεις, +1,3%)

Ιταλία – Sal Da Vinci – “Per semper si” – 2,7% (+0,2%)

Σουηδία – Felicia – “My System” – 2,5% (-3 θέσεις, -0,2%)

Ουκρανία – Leléka – “Ridnym” – 1,6% (-1 θέση, -0,3%)

Κύπρος – Αντιγόνη – “Τζάλλα” – 1,1% (-0,3%)

Κροατία – Λέλεκ – “Andromeda” – 1,0% (+3 θέσεις, +0,2%)

Τσεχία – Ντάνιελ Ζίζικα – “Crossroads” – 0,9% (-1 θέση, -0,1%)

Βουλγαρία – DARA – “Bangaranga” – 0,8% (-1 θέση, -0,3%)

Μολδαβία – Satoshi – “Viva Moldova!” – 1,0% (-1 θέση, -0,2%)

Λουξεμβούργο – Eva Marija – “Mother Nature” – 0,6% (καμία αλλαγή)

Νορβηγία – Jonas Lovv – “Ya Ya Ya” – 0,5% (-0,1%)

Ηνωμένο Βασίλειο – Look Mum No Computer – “Eins, zwei, drei” – 0,5% (-0,1%)

Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 0,5% (καμία αλλαγή)

Αλβανία – Alis – “Nân” – 0,4% (+1 θέση)

Γερμανία – Sarah Engels – “Fire” – 0,4% (-1 θέση)

Σερβία – Lavina – “Kraj mene” – 0,3% (+1 θέση)

Λετονία – Atvara – “Ēnā” – 0,4% (-1 θέση, -0,1%)

Αρμενία – Simón – “Paloma rumba” – 0,3% (καμία αλλαγή)

Ελβετία – Veronica Fusaro – “Alice” – 0,3% (καμία αλλαγή)

Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 0,2% (καμία αλλαγή)

Αυστρία – Cosmó – “Tanzschien” – 0,2% (+2 θέσεις)

Βέλγιο – Essyla – “Dancing on the Ice” – 0,2% (-1 θέση)

Γεωργία – Bzikebi – “On Replay” – 0,2% (-1 θέση)

Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 0,2% (καμία αλλαγή)

Σαν Μαρίνο – Senhit feat. Boy George – “Superstar” – 0,2% (+1 θέση)

Εσθονία – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True” – 0,2% (-1 θέση)

Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 0,2% (καμία αλλαγή)

Αζερμπαϊτζάν – Jiva – “Just Go” – 0,2% (καμία αλλαγή)