Πάτρα: Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 η Τελετή Απονομής Διεθνών Ποιητικών Βραβείων Jean Moreas

Τα Διεθνή Ποιητικά Βραβεία Jean Moreas, είναι ένας θεσμός με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη και διεθνοποίηση της ελληνικής ποιητικής δημιουργίας και συνεχίζουν από το 2017 να χαρτογραφούν με συνέπεια το τοπίο της σύγχρονης λογοτεχνίας.

Η εναρκτήρια απονομή, με τη βράβευση της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ για το σύνολο του έργου της, ήταν εκείνη που έδωσε το αισθητικό και πνευματικό στίγμα του θεσμού και έβαλε τα θεμέλια στην συνέχισή του.

Η φετινή τελετή απονομής πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στις 17:30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, έναν χώρο συμβολικό, όπου η ιστορική μνήμη συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία.

Μετά από την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2026, τα Βραβεία Jean Moreas 2024 απονέμονται ως εξής:

• Βραβείο Ποιητικής Συλλογής 2024: Στάθης Κουτσούνης, Ρόδο σε καθρέφτη (Μεταίχμιο)

• Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 2024: Άκης Παρώδης, Θλιμμένος βάτραχος (Ιωλκός)

Παράλληλα, τα μεγάλα βραβεία του θεσμού απονέμονται σε προσωπικότητες για την καθοριστική συμβολή τους στα ελληνικά γράμματα και τη διεθνή τους παρουσία:

• Βραβείο «Jean Moreas»: Γιώργος Βέλτσος, για τη συνολική προσφορά του στα ελληνικά γράμματα.

• Βραβείο «Κωστής Παλαμάς»: Βασίλης Λαμπρόπουλος, για το έργο του στον χώρο των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό και τη συμβολή του στην προαγωγή και προβολή τους.

• Βραβείο «Θανάσης Νάκας»: Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, για το έργο της στη μελέτη, διδασκαλία και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και τη συμβολή της στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων.

Ο διεθνής χαρακτήρας των Βραβείων Jean Moreas επιβεβαιώνεται και ουσιαστικά μέσα από την ίδια τη γεωγραφία των βραβευόμενων και τη ζωντανή τους παρουσία. Ο Άκης Παρώδης ζει και δημιουργεί στο Παρίσι, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Γιώργος Βέλτσος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη διασπορά, τη διαρκή κινητικότητα και την παγκόσμια απήχηση της ελληνικής πνευματικής παραγωγής.

Η Επιτροπή των Βραβείων Jean Moreas για το 2024 απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους των γραμμάτων:

Δέσποινα Παπαστάθη, Πρόεδρος της Επιτροπής, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μαρία Κούρση, ποιήτρια.

Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης, Ποιητής – Μεταφραστής.

Μάριος – Κυπαρίσσης Μώρος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ.

Μίνα Πετροπούλου, Φιλόλογος, Κριτικός Λογοτεχνίας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας.

Λιάνα Σακελλίου, ποιήτρια, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και

Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Πρόεδρος του «Γραφείου Ποιήσεως», Ποιητής.

*Το Μουσικό Σύνολο Συνηχήσεις του συνθέτη και κιθαριστή Γιώργου Αθανασακόπουλου με τους: Φώτη Τσιλεμέκη, Γιώργο Σταματόπουλο, Μυρσίνη και Παναγιώτη Αθανασακόπουλο θα συντροφεύσει μουσικά την εκδήλωση.

Σε μια εποχή όπου η πολιτισμική ταυτότητα επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη διασύνδεση και τον διάλογο, τα Βραβεία Jean Moreas επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους σαν ένα σημαντικό σημείο συνάντησης της ελληνικής ποιητικής φωνής με το διεθνές λογοτεχνικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δυναμική της γλώσσας και της δημιουργίας.