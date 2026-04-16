"Το Σόι της Συμφοράς" με Ντε Νίρο, Στίλερ και Αριάνα Γκράντε το Νοέμβριο στις αίθουσες

Αυτόν τον Νοέμβριο, ο θρύλος της κωμωδίας και βραβευμένος με Emmy Ben Stiller-Μπεν Στίλερ και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Robert De Niro-Ρόμπερτ Ντε Νίρο στα 82 του χρόνια σήμερα, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, μαζί με την βραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ Ariana Grande, στην ταινία «Το Σόι της Συμφοράς-Focker-in-Law» σε σενάριο & σκηνοθεσία του Αμερικανού δημιουργού John Hamburg, ένα νέο κεφάλαιο στη σειρά επιτυχημένων ταινιών «Meet the Parents».

Σκηνοθεσία: John Hamburg

Πρωταγωνιστούν οι: Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco.

Η ταινία προγραμματίζεται για έξοδο στους Αμερικανικούς κινηματογράφους στις 25-11-2026 ενώ στη χώρα μας θα βγει στις 26 Νοεμβρίου σε διανομή από την Feelgood.

Οι Owen Wilson, Blythe Danner και Teri Polo επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους.

Η 1η ταινία "Meet the Parents" σε σκηνοθεσία Jay Roach είχε παιχθεί το 2000 και είχε κάνει εισπράξεις 330 εκατ. δολαρίων. Ακολούθησε το απολαυστικό και all star, φιλμ "Meet the Fockers" πάλι του Jay Roach που έφτασε σε εισπράξεις τα 522,7 εκατ. δολάρια. Έπαιζαν εκτός των Robert De Niro, Ben Stiller, Blythe Danner, Teri Polo και οι Dustin Hoffman και Barbra Streisand στους ρόλους των γονιών του Greg Focker (Μπεν Στίλερ).

Η 3η ταινία της "σειράς" ήταν το 2010, το "Little Fockers" σε σκηνοθεσία Paul Weitz που έφτασε σε εισπράξεις τα 310,7 εκατ. δολάρια.

Παραγωγοί στο φιλμ "Focker-in-Law" είναι οι Jane Rosenthal, Robert De Niro, Jay Roach, Ben Stiller, John Lesher και ο John Hamburg.

Την ταινία όταν με το καλό βγει την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ