Πάτρα: Την ταινία "Van Gogh" του Μωρίς Πιαλά προβάλλει ο Γυμνός Οφθαλμός

Τη Γαλλικής παραγωγής 1991, βιογραφική, δραματική ταινία με τίτλο "Van Gogh-Βαν Γκογκ" σε σκηνοθεσία του Γάλλου σκηνοθέτη Μωρίς Πιαλά-Maurice Pialat (1925-2003) με τον 82χρονο σήμερα ηθοποιό Jacques Dutronc στο ρόλο του Ολλανδού ζωγράφου Vincent van Gogh, για τον οποίο κέρδισε το βραβείο César για τον καλύτερο ηθοποιό το 1992, προβάλλει ο Γυμνός Οφθαλμός του Νίκου Καββαδία την Τετάρτη 22-4-2026 στις 20.45 στο θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172β και Τριών Ναυάρχων).

Με επτά λέξεις: ο Μωρίς Πιαλά συναντά τον Άγιο Βικέντιο...

- Ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ στο συγχαρητήριο γράμμα του στον Μωρίς Πιαλά για την ταινία "Βαν Γκογκ" (1991), τον επαίνεσε για την καλλιτεχνική του τόλμη, σημειώνοντας, ότι "η ταινία κινείται πέρα από τα καθιερωμένα όρια, με μια κάμερα, που καθοδηγείται από την καρδιά, στροβιλιζόμενη ανάμεσα σε τοπία, χρόνο και χρώματα". Ο Γκοντάρ εξήρε την ικανότητα του Πιαλά να αποτυπώσει την ψυχοσύνθεση του καλλιτέχνη, ξεφεύγοντας από την τυπική κινηματογραφική αφήγηση.

*Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και είναι αφιερωμένη στον Πατρινό ποιητή Χρίστο Λάσκαρη.

Ο Βενσάν Βαν Γκόγκ βγαίνει από το ψυχιατρικό άσυλο του Σεν Ρεμί της Προβηγκίας και φτάνει στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ. Μένει στο πανδοχείο Ραβού και θα τον «κουράρει» ο γιατρός Γκασέ, ο οποίος είναι λάτρης της τέχνης και τον υποδέχεται θερμά. Η δεκαεννιάχρονη κόρη του Μαργαρίτα ενδιαφέρεται για τον Βαν Γκογκ και γίνεται ερωμένη του. Ο πατέρας της θυμώνει και τσακώνεται με το ζωγράφο. Εκείνος συνεχίζει την άτακτη ζωή του: Ζωγραφίζει, τσακώνεται κι ύστερα συμφιλιώνεται με τον αδελφό του Τεό, ο οποίος τον βοηθάει οικονομικά ενώ η γυναίκα του Ζο διαφωνεί…

Η προτελευταία ταινία του Πιαλά ανήκει στα αριστουργήματά του και περιλαμβάνεται στο βιβλίο «100 ταινίες για μια ιδανική ταινιοθήκη», που εξέδωσαν πρόσφατα τα φημισμένα Cahiers du Cinema, ύστερα από ψηφοφορία των κορυφαίων Γάλλων κριτικών και μελετητών.

Παίζουν οι Jacques Dutronc, Alexandra London, Bernard Le Coq, Gérard Séty.

Διάρκεια: 158 λεπτά.

Η συγκεκριμένη ταινία προβλήθηκε στο Cannes Film Festival το 1991 & επίσης αποτέλεσε την πρόταση της Γαλλίας για την κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής-Best Foreign Language Film στα 64α Όσκαρ, ωστόσο δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην 5άδα των υποψηφίων.

Να προσθέσουμε πως το φιλμ παίχθηκε φέτος στο 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.