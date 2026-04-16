Στις 21-28 Μαΐου 2026, το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA γιορτάζει φέτος 10 χρόνια και ετοιμάζεται για μια ακόμη φορά, μεταξύ 21 και 28 Μαΐου 2026, να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των ισπανόφωνων χωρών. Το 10ο επετειακό FeCHA θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Αελλώ Cinemax, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Με ιδιαίτερη χαρά και εορταστική διάθεση, το 10ο FeCHA ανακοινώνει τους πρώτους τίτλους του φετινού πλούσιου προγράμματός του, και τους πέντε (5) καλεσμένους του.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με την ταινία «Homo Sapiens?» (Homo Argentum), την σπονδυλωτή σατιρική κωμωδία των Gastón Duprat & Mariano Cohn, στο ύφος της υποψήφιας για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας «Ιστορίες για Αγρίους». Όχι τυχαία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Αργεντινής το 2025 με περισσότερα από 1.500.000 εισιτήρια, μετατρέποντας τη γεμάτη χιούμορ και σατιρική διάθεση απεικόνιση των 16 διαφορετικών χαρακτήρων-πρωταγωνιστών της ταινίας σε εθνικό θέμα συζήτησης.

Το 10ο FeCHA θα ρίξει αυλαία με την ταινία «Ένας Ποιητής» (Un Poeta), του Simón Mesa Soto, ενώ στην προβολή θα είναι παρών ο πρωταγωνιστής Ubeimar Rios. Η ταινία αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Κολομβίας για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2026 και την πιο εμπορική Κολομβιανή ταινία του 2025. Έχοντας κερδίσει Βραβείο Επιτροπής «Un Certain Regard» στο Φεστιβάλ Καννών και Βραβείο «Horizontes» στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, η ταινία θα μας συστήσει τον Όσκαρ, έναν πενηντάρη ποιητή, σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο, που βρίσκει δουλειά σ’ ένα γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας, και μαζί την ευκαιρία να αναγνωρίσει για πρώτη φορά τα σφάλματά της ζωής του.

Το 10ο FeCHA θα υποδεχτεί τον Albert Pintó, σκηνοθέτη του καταιγιστικού αστυνομικού θρίλερ «Γη του Ουδενός» (Tierra de Nadie), μια ωμή κινηματογραφική εμπειρία που κόβει την ανάσα, και ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη δράση και το βαθύ ανθρώπινο δράμα. Στους δρόμους του Κάδιθ, η ραγδαία άνοδος των καρτέλ ναρκωτικών μετατρέπει την περιοχή σε μια εκρηκτική «Γη του ουδενός», αποδεικνύοντας πως μπροστά στην επιβίωση, η φιλία είναι το πρώτο θύμα.

Το Φεστιβάλ θα επισκεφθεί επίσης ο Asier Urbieta, σκηνοθέτης της ταινίας «To Νησί των Φασιανών» (La isla de los faisanes), ένα καθηλωτικό κοινωνικό θρίλερ, στα χνάρια του σινεμά του Κεν Λόουτς και των αδερφών Νταρντέν, που εκθέτει την απάνθρωπη βία που υφίστανται οι παράτυποι μετανάστες.

Το 10ο επετειακό FeCHA θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία του η Helena Taberna, σκηνοθέτις του ρομαντικού δράματος «Εσύ κι Εγώ» (Nosotros), που με ειλικρίνεια και ένταση αποδομεί την έννοια της «τέλειας σχέσης» και η Avelina Prat, σκηνοθέτις του ψυχολογικού δράματος «Μια Φάρμα στην Πορτογαλία» (Una Quinta Portuguesa). Έχοντας 3 υποψηφιότητες στα Βραβεία Goya 2026, η ταινία θα μας γνωρίσει τον Fernando, ένα φιλήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, που προσπαθεί να ξαναβρεί σκοπό στη ζωή του μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του.

Στα highlights του 10ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνεται η ταινία «Ένας Γιος» (Un Hijo), του Nacho La Casa, βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Αλεχάντρο Παλόμας (Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2016) για την προσπάθεια μιας σχολικής ψυχολόγου να αποκρυπτογραφήσει τη σημασία πίσω από τις ζωγραφιές του 8χρονου Guille, και το βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του σκηνοθέτη César Diaz, «Μεξικό 86» (México 86). Η ταινία αφηγείται τη ζωή μιας νεαρής αντάρτισσας από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, και αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της.

Η αφίσα του 10ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA, είναι δημιουργία της Τόνιας Λαμπριανού, εμπνευσμένη από τα ψηφιδωτά του Καταλανού αρχιτέκτονα Antoni Gaudí, με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου δημιουργού.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

HOMO SAPIENS? (Homo Argentum)

των Gastón Duprat & Mariano Cohn (Αργεντινή-Ισπανία-Ιταλία, 2025, 95 λεπτά)

• Σάτιρα, Σπονδυλωτή Κωμωδία

Με περισσότερα από 1.5 εκατομμύρια εισιτήρια η ταινία ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2025 στην Αργεντινή και η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών στην ιστορία του κινηματογράφου της Αργεντινής.

Δεν συμβαίνει συχνά μια ταινία να ξεπερνά τα όρια της οθόνης και να μετατρέπεται σε εθνικό θέμα συζήτησης. Το «Homo Argentum» κατάφερε να διχάσει το κοινό της Αργεντινής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και παθιασμένους διαλόγους.

Μια σκιαγράφηση 16 τελείως διαφορετικών χαρακτήρων που αντικατοπτρίζουν τις αδυναμίες της αστικής μας ζωής, μέσα από μια ματιά γεμάτη χιούμορ και ειρωνεία, με τον Guillermo Francella να πρωταγωνιστεί σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι μια σφοδρή σάτιρα που, ανάμεσα στα γέλια, μας καλεί να αναλογιστούμε την ταυτότητα, την ιδιοσυγκρασία, τις συνήθειες και την ανθρώπινη συμπεριφορά, εξερευνώντας τη σύνδεσή τους με θεμελιώδη ζητήματα όπως ο έρωτας, η φιλία, η οικογένεια και η εργασία.

* H Jose Cuervo, η Νο.1 tequila στον κόσμο, σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ, θα προσφέρει στους καλεσμένους μοναδικά signature Jose Cuervo cocktails.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την Danaos Films.

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ (Un Poeta)

του Simón Mesa Soto (Κολομβία-Γερμανία-Σουηδία, 2025, 124 λεπτά)

• Δραματική, Μαύρη Κωμωδία

Η πιο εμπορική Κολομβιανή ταινία του 2025.

Βραβείο Επιτροπής «Un Certain Regard» στο Φεστιβάλ Καννών

Βραβείο «Horizontes» στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Επίσημη υποβολή της Κολομβίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2026

Ο Όσκαρ, ένας πενηντάρης ποιητής που ζει από τη σύνταξη της μητέρας του, αλκοολικός και πικρόχολος, βρίσκεται σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο. Όταν, μέσω γνωριμιών, βρίσκει δουλειά σ’ ένα γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας, θα γνωρίσει μια μαθήτρια με πηγαίο ποιητικό ταλέντο. Ο Όσκαρ θα αυτοχριστεί μέντοράς της και θα δοκιμάσει να τη συστήσει στο λογοτεχνικό περιβάλλον του, όμως από τη μια η απροθυμία της νεαρής κι από την άλλη μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή του, δίνοντάς του ωστόσο την ευκαιρία να αναγνωρίσει για πρώτη φορά, σ’ αυτή την ηλικία, τα σφάλματά του.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την Filmtrade και την Tanweer.

* Παρουσία του πρωταγωνιστή Ubeimar Rios.

ΓΗ ΤΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ (Tierra de Nadie)

του Albert Pintó (Ισπανία-Μεξικό, 2025, 101 λεπτά)

• Αστυνομικό Θρίλερ

Ο σκηνοθέτης Albert Pintó μετά το επιτυχημένο κλειστοφοβικό του θρίλερ «Nowhere» στο Netflix, επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ.

Στους δρόμους του Κάδιθ, η ραγδαία άνοδος των καρτέλ ναρκωτικών μετατρέπει την περιοχή σε μια εκρηκτική «Γη του ουδενός», διαλύοντας ζωές και φιλίες. Τρεις παλιοί φίλοι -ένας αστυνομικός, ένας ψαράς που έγινε διακινητής και ένας διεφθαρμένος μεσάζοντας- βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα ενός ανελέητου πολέμου. Καθώς η βία κλιμακώνεται και η διαφθορά μολύνει τα πάντα, η πίστη και η ηθική τους δοκιμάζονται μέχρις εσχάτων.

Η «Γη του Ουδενός» είναι ένα καταιγιστικό αστυνομικό θρίλερ που ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη δράση και το βαθύ ανθρώπινο δράμα. Πρόκειται για μια ωμή κινηματογραφική εμπειρία που κόβει την ανάσα, αποδεικνύοντας πως μπροστά στην επιβίωση, η φιλία είναι το πρώτο θύμα.

* Παρουσία του σκηνοθέτη Albert Pintó.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΣΙΑΝΩΝ (Faisaien Irla / La isla de los faisanes)

του Asier Urbieta (Ισπανία-Γαλλία, 2025, 100 λεπτά)

• Κοινωνικό Δράμα, Θρίλερ

Ο ποταμός Μπιδασόα χωρίζει την Ισπανία από τη Γαλλία. Εκεί βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, μια μικροσκοπική λωρίδα γης που αλλάζει κυριαρχία μεταξύ των δύο χωρών κάθε έξι μήνες. Όταν το πτώμα ενός παράτυπου μετανάστη ανακαλύπτεται την ημέρα ακριβώς της αλλαγής των συνόρων, ο Nassim, ένας από τους επιζώντες, γίνεται στόχος ενός ανελέητου ανθρωποκυνηγητού από τις γαλλικές αρχές στην προσπάθειά του να περάσει απέναντι. Αυτό το ανατριχιαστικό γεγονός θα αλλάξει για πάντα τις ζωές ενός ζευγαριού, της Laida και του Sambou.

Ένα καθηλωτικό θρίλερ, στα χνάρια του σινεμά του Κεν Λόουτς και των αδερφών Νταρντέν, που εκθέτει την απάνθρωπη βία που υφίστανται οι παράτυποι μετανάστες. Το μεγάλου μήκους κινηματογραφικό ντεμπούτο του δημιουργού, Asier Urbieta, αποτελεί μια ηχηρή έκκληση για αλληλεγγύη, αδελφοσύνη και ενσυναίσθηση απέναντι στους πιο αδύναμους.

* Παρουσία του σκηνοθέτη Asier Urbieta.

ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ (Nosotros)

της Helena Taberna (Ισπανία, 2025, 95 λεπτά)

• Ρομαντικό Δράμα

Βασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα «Feliz Final» του Isaac Rosa, η ταινία «Εσύ κι Εγώ» ανασυνθέτει την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα ξεκινώντας ανάποδα, από το τέλος του. Η Ángela και ο Antonio είναι ένα ζευγάρι που, όπως τόσα άλλα, ερωτεύτηκαν, έζησαν ένα όνειρο, μεγάλωσαν ένα παιδί, προσπάθησαν σκληρά να μην τα παρατήσουν, και «έπεσαν» αρκετές φορές. Όταν η αγάπη τελειώνει, γεννιούνται ερωτήματα: πού πήγαν όλα στραβά; Πώς κατέληξαν έτσι; Σε ένα ταξίδι μέσα από τα φώτα και τις σκιές της σχέσης τους, η Ángela και ο Antonio παλεύουν ενάντια στη δοκιμασία του χρόνου, τον πόθο και την εξιδανίκευση του έρωτα. Πρόκειται για μια ταινία δωματίου που αποδομεί την έννοια της «τέλειας σχέσης» με ειλικρίνεια και ένταση. Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία που μας καλεί να αναρωτηθούμε τι μένει όταν οι προσδοκίες καταρρέουν.

* Παρουσία της σκηνοθέτιδας Helena Taberna.

ΜΙΑ ΦΑΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Una Quinta Portuguesa)

της Avelina Prat (Ισπανία-Πορτογαλία, 2025, 115 λεπτά)

• Ψυχολογικό Δράμα

3 υποψηφιότητες στα Βραβεία Goya 2026

(Ανδρικής Ερμηνείας για τον Manolo Solo, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Maria de Medeiros, Σεναρίου για την Avelina Prat)

Η εξαφάνιση της γυναίκας του αφήνει τον Fernando, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, εντελώς συντετριμμένο. Χωρίς σκοπό, υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα ως κηπουρός σε ένα πορτογαλικό κτήμα, όπου και δημιουργεί μια απροσδόκητη φιλία με την ιδιοκτήτρια, μπαίνοντας σε μια νέα ζωή που δεν είναι δική του.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από τη Μικρόκοσμος.

* Παρουσία της σκηνοθέτιδας Avelina Prat.

ΜΕΞΙΚΟ 86 (México 86)

του César Diaz (Μεξικό-Γαλλία-Βέλγιο, 2024, 89')

• Δραματική, Θρίλερ, Πολιτική

1976. Mια νεαρή αντάρτισσα από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, δέχεται απειλές θανάτου και αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν εκείνος έρχεται να ζήσει μαζί της, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντά της ως μητέρα και στη συνέχιση της επαναστατικής της δράσης. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του σκηνοθέτη.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από τη Neo Films.

ΕΝΑΣ ΓΙΟΣ (Un Hijo)

του Nacho La Casa (Ισπανία-Πορτογαλία, 2025, 95 λεπτά)

• Ψυχολογικό Δράμα

Βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Αλεχάντρο Παλόμας (στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Opera).

Η Μαρία, μια άπειρη σχολική ψυχολόγος, υποπτεύεται πως η υπερβολική χαρά και η εμμονή ενός οκτάχρονου αγοριού με τη Μέρι Πόππινς κρύβει ένα μυστικό. Αποφασισμένη να βρει την αλήθεια, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να αποκρυπτογραφήσει τα αινιγματικά σχέδια που ζωγραφίζει ο μικρός μαθητής. Ωστόσο, η αμείλικτη έρευνά της θα συγκρουστεί με την επιθετική αδιαλλαξία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος αρνείται να συνεργαστεί.

Καθώς τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται, η Μαρία θα ανακαλύψει πως οι συνέπειες αυτού του μυστικού θα είναι απρόβλεπτες.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την Dreamfilms.

Το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 28 Μαΐου 2026 στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas και Αελλώ Cinemax, με παράλληλες προβολές στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το 10ο FeCHA πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

