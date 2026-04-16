Πάτρα: Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο

Ο ξεχωριστός τραγουδοποιός και ερμηνευτής Λουδοβίκος των Ανωγείων με την μουσικοποιητική παράσταση του "Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά" θα έρθει στην Πάτρα, στο Μηχανουργείον το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Μια μουσικό ποιητική παράσταση, μια χαμηλόφωνη ξενάγηση στις μουσικές ιστορίες του Λουδοβίκου των Ανωγείων, με τραγούδια και παραμύθια, μια νοσταλγική αναφορά σε πρόσωπα που μας καθόρισαν.

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». Τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο σπουδαίος Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδεί τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει: «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος των Ανωγείων είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό φίλτρο».

Μαζί με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, στη φωνή θα είναι & η Μαρίνα Δακανάλη.

Στην κιθάρα ο Δημήτρης Καραμούζας.

Στη φυσαρμόνικα ο Μανόλης Μπαρδάνης.

Οργάνωση παραγωγής Συναύγεια Art, Βίκυ Παρασκευοπούλου.

Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού, οδός Ευμήλου 2 - Πάτρα (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα).

Το μουσικό live είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Οι πόρτα ανοίγει στις 21:30 και η έναρξη του προγράμματος στις 22:00.

Είσοδος 18 €.