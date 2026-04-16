Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε βιογραφική ταινία

Τη μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, σταρ του ντιζάιν, κατάδικη, συγγραφέα μπεστ σέλερ και είδωλο των εκπομπών μαγειρικής Μάρθα Στιούαρτ πρόκειται να υποδυθεί μία βραβευμένη με 2 Όσκαρ ηθοποιός.

Ο λόγος για την 56χρονη σταρ Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία όπως έγινε γνωστό, θα είναι η πρωταγωνίστρια της βιογραφικής ταινίας για τη Μάρθα Στιούαρτ με τίτλο «Good Thing», από το σλόγκαν της «Είναι καλό».

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Τζάνικσα Μπράβο, η οποία έχει αποσπάσει επαίνους για τη δουλειά της σε σειρές όπως "The Bear", "Poker Face", "In Treatment". Η ταινία θα είναι επίσης μια επανασύνδεση της Μπράβο και της Μπλάνσετ, οι οποίες συνεργάστηκαν στο δράμα εποχής του 2020 «Mrs. America».

Η ίδια η Μάρθα Στιούαρτ, στα 84 της χρόνια σήμερα, άφησε πρώτη να εννοηθεί ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όταν σε εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη είπε ότι «ακούει φήμες» για μια ταινία με την Κέιτ Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και αποκάλυψε τον προσωρινό τίτλο του. Λίγο αργότερα, το Variety επιβεβαίωσε το casting.

*Στο μεταξύ η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ συζητήθηκε πολύ, όταν στην τελετή των θεατρικών βραβείων Ολίβιε που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου την περασμένη Κυριακή, όπου ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο έργο του Τσέχωφ «Ο Γλάρος», έκανε μία αυθόρμητη αντίδραση στο κόκκινο χαλί που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα, όμως αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο, ήταν μια αυθόρμητη αντίδρασή της στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, η Αυστραλή ηθοποιός δέχτηκε έντονες φωνές -πιθανότατα- από φωτογράφο, που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της. Η ίδια αρχικά γύρισε προς το μέρος του και του είπε «Σταμάτα το».

Λίγο αργότερα, και ενώ η ενόχληση συνεχιζόταν, η Κέιτ Μπλάνσετ αντέδρασε σηκώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο προς την ίδια κατεύθυνση. Η κίνησή της αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, προκαλώντας όπως ήταν φυσικό ποικίλες αντιδράσεις.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ