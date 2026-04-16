Γιάννης Μπέζος: «Δεν θεωρώ κακό το να χωρίζουν τα ζευγάρια πολύ σύντομα»

Με αφορμή την κωμική σειρά “Σούπερ ήρωες” στον ΑΝΤ1, ο Γιάννης Μπέζος έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο έμπειρος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε αφενός για τη δική του σχέση με το σούπερ μάρκετ και αφετέρου για το κοινωνικό φαινόμενο του χωρισμού ζευγαριών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εσείς κάνετε τα ψώνια σας στο σούπερ μάρκετ;

Πηγαίνω, αλλά σε λογικά πλαίσια.

Ο κόσμος που σας συναντά τι σας λέει;

Δεν μου λέει τίποτα, ούτε ασχολείται κανείς. Πηγαίνω, ψωνίζω, πληρώνω και φεύγω. Συνήθως επιλέγω να πηγαίνω πολύ πρωί, γιατί με βολεύει η ώρα. Το σούπερ μάρκετ είναι ένας χώρος που μας είναι μεν οικείος, αλλά ταυτόχρονα και “φοβιστικός”, με την έννοια του τι μας περιμένει στο ταμείο.

Βεβαίως και υπάρχει ακρίβεια και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Προσωπικά, έχω μια σχέση “τόσο – όσο” με το σούπερ μάρκετ, παίρνω μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως τα ζευγάρια χωρίζουν πολύ σύντομα.

Μπορεί και να μην ταιριάζουν. Δεν θεωρώ κακό το να χωρίζουν. Θεωρώ αδιανόητο να ζεις μόνιμα υπό την ομηρία του άλλου, υποδυόμενος τον ευτυχισμένο. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρχουν, αλλά αυτό απαιτεί προσπάθεια και ωριμότητα. Επίσης, πρέπει να σε βοηθά και ο περίγυρος. Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να μην εφησυχάζουμε.