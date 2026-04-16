Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στην Άννα Βίσση με... Βανδή

Στην εκπομπή "Στούντιο 4" της ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένη η Χριστίνα Πολίτη. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σχέση της με την Άννα Βίσση, μετά και το πολυσυζητημένο unfollow από την τραγουδίστρια και το τέλος της φιλίας τους έπειτα από 30 χρόνια.

Όπως είπε, ένα κείμενο που έγραψε την 1η Απριλίου μετά την κηδεία της Μαρινέλλας, παρερμηνεύτηκε καθώς πολλοί νόμιζαν πως έχει κατεύθυνση προς την απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

"Εγώ ρωτάω για τα πάντα το ChatGPT για όλα. Μου το είχε πει ο Boy George αυτό. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη την ωραία και μου είχε πει: Εγώ μιλάω με το ChatGPT οπότε του τα βάζω μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί. Μου είπε: Μη μιλάς, τίποτα… Και λέει: όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή, πριν απαντήσεις, πρέπει να χαμογελάσεις διακριτικά γιατί θα φανείς και θα δείξεις ένα επίπεδο. Απαντά κάτι τρομερές βλακείες", είπε αρχικά η Χριστίνα Πολίτη.

"Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη… Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια…" είπε με νόημα, απαντώντας για την Άννα Βίσση, με στίχους της Δέσποινας Βανδή.

Αναφερόμενη στα θέματα που μπορούν να την επηρεάσουν σοβαρά, η Χριστίνα Πολίτη είπε: "Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν "γράφουν" πάνω μου τα πράγματα που μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν είναι αυτά που δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Θέματα υγείας, θέματα με τα παιδιά μου και όλα αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια γιατί έχω χάσει φίλους μου".

"Πώς θα ήθελες να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση τώρα;" ρώτησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου τη Χριστίνα Πολίτη για το θέμα με την Άννα Βίσση.

"Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε… Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μη βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο", είπε η Χριστίνα Πολίτη καλεσμένη στο Στούντιο 4.