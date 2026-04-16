Μοιραράκη: «Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει στην Ελλάδα, είναι αξίας 180.000 ευρώ»

Την Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Ανάμεσα σε άλλα, η επιτυχημένη επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στο πιο ακριβό χαλί που έχει πουλήσει στην Ελλάδα.

Σε σχετική ερώτηση που της έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, η Δέσποινα Μοιραράκη απάντησε: «Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει στην Ελλάδα, είναι αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής και το έβαλε σε σπίτι».

«Ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία»

Συνεχίζοντας, η επιχειρηματίας εξήγησε πως: «Αυτό είναι ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο Κομ. Το οποίο για να το βρω δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε και αυτός σε όλο τον κόσμο».

«Επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασυνδέσεις, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης ότι ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί και υπάρχει ένα και μοναδικό στο Κομ στην Περσία.

Το έφερα και του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή και δεν θα το πλήρωνα. Αλλά επειδή έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, μου το έφερε και το δειγματίσαμε. Το χαλί αυτό πήγε στη Θεσσαλονίκη»,πρόσθεσε.



