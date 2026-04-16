Καστάνη: Αυτό θα ήταν το φινάλε του “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή”

Καλεσμένη στο podcast των “Rainbow Mermaids” βρέθηκε η Ελένη Καστάνη.

Η ηθοποιός μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή” αποκαλύπτοντας μάλιστα το πως θα ήταν το φινάλε της σειράς αν αυτή συνεχιζόταν και πως τελικά θα σκότωναν τον Γεράσιμο Μαντά τον διευθυντή του ορφανοτροφείου στο σίριαλ, όπου σύμφωνα με το σενάριο κακοποιούσε σεξουαλικά τις τέσσερις πρωταγωνίστριες όταν ήταν μικρές.

“Στο σενάριο είχαν στο μυαλό τους, και δεν ξέρω αν το έβαλαν στην ταινία, πως εγώ θα σκότωνα τον Μαντά με ένα αγαλματάκι του Χριστόδουλου. Θα σκότωνα καταλάθος δηλαδή τον Μαντά με ένα άγαλμα του Χριστόδουλου. Δεν ξέρω αν θα το βάλουν αυτό στην ταινία, δεν ξέρω αν κάνει να τα πω.”, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός.

Ενώ για την προσαρμογή της σειράς σε ταινία η ηθοποιός ανέφερε: “Δεν θα στεκόταν στην ταινία να είμαστε η ίδιες μετά από 26 χρόνια, δηλαδή μπάμπουσκες θα ήμασταν”, είπε η Ελένη Καστάνη.