Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος»

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και αναφέρθηκε τόσο στην τέχνη όσο και στην ανθρωπότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι ο κόσμος έχει τρομακτική πολυπλοκότητα, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ικανοί να τη χειριστούμε. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε για όλα στον Δημήτρη Δανίκα και το Πρώτο Θέμα και εξήγησε αν πιστεύει στον Θεό.

«Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ακατανόητος», εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, προσθέτοντας: «Δεν μιλάμε για χάος, μιλάμε για μια τρομακτική πολυπλοκότητα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ικανοί εγκεφαλικά -ακόμα και οι πιο έξυπνοι από εμάς- να χειριστούμε τόσο έντονη πολυπλοκότητα. Το ότι οι άνθρωποι υποπίπτουν σε θεωρίες συνωμοσίας ή διαλέγουν απλοϊκές εξηγήσεις για να μπορέσουν να βρουν ένα νόημα στον κόσμο, συμβαίνει γιατί είναι αδύνατον να μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει την πολυπλοκότητα. Αυτή η πολυπλοκότητα λοιπόν αυξάνεται σε τέτοιον βαθμό που γίνεται χαοτική, όπως λες κι εσύ και, ναι, κάπου θα οδηγήσει προφανώς. Όλα κάπου οδηγούν».

«Υπάρχουν πολλές άλλες πολυπλοκότητες την ίδια στιγμή. Όπως η πολυπλοκότητα της διασύνδεσης, η πολυπλοκότητα των κοινωνικών δικτύων και των μικρών φουσκών που φτιάχνουν αυτά τα δίκτυα. Η πολυπλοκότητα της εισαγωγής του ΑΙ μέσα στη ζωή, η πολυπλοκότητα της κλιματικής κρίσης. Αλλάζουν όλα με ορμή, τι να καταλάβουμε οι φτωχοί, που λέει και το τραγούδι», ανέφερε ακόμα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

«Νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ καλοί στο να κρατήσουμε πιθανόν το δικό μας σπίτι καθαρό εσωτερικά, ίσως και τον κηπάκο μας, αλλά παρ’ όλα αυτά τα σκουπίδια μας θα τα αφήσουμε απ’ έξω», σχολίασε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Μιλώντας για την πίστη του σημείωσε: «Είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος. Μ’ αρέσει που δεν αισθάνεσαι ότι είναι οξύμωρο, γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ότι είναι. Βρίσκω βαθιά κατάνυξη στις μέρες του Πάσχα και στο νόημα του Πάσχα, χωρίς να πιστεύω κυριολεκτικά την ιστορία. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι αληθινή μια ιστορία για να είναι βαθιά. Δεν πιστεύω στη μετά θάνατον ζωή, αλλά με συγκινεί βαθιά η ιστορία της Ανάστασης».