Star: Τέλος η «Φάρμα»; Αναζητείται project στη θέση της

Σημαντικές αλλαγές στην prime time της προσεχούς σεζόν σχεδιάζει το Star με ένα από πιο γνωστά του ριάλιτι να μένει κατά πάσα πιθανότητα εκτός προγράμματος.

Η «Φάρμα» συμπλήρωσε ήδη τρεις σεζόν στον αέρα του Star.

Παρότι το αγροτικό ριάλιτι ήταν στον αρχικό σχεδιασμό του καναλιού για τη σεζόν 2026- 2027, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει προετοιμασία για τον τέταρτο κύκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Star έχει δεύτερες σκέψεις για την επαναφορά της «Φάρμας» στο πρόγραμμα της prime time και ήδη εξετάζει άλλες εναλλακτικές και νέα projects για να την αντικαταστήσει.

Η τελική απόφαση για το μέλλον του αγροτικού ριάλιτι θα ληφθεί μετά το Πάσχα. Και ενώ η «Φάρμα» τελεί σε… αναμονή, το «GNTM» θα επιστρέψει το φθινόπωρο με νέο κύκλο επεισοδίων. Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο μίτινγκ της παραγωγής, ενώ ξεκίνησαν τα ραντεβού και με τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου.

