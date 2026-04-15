Έλλη Κοκκίνου: «Δεν ξέρω τι γίνεται με το “Don’t forget the lyrics”»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Έλλη Κοκκίνου, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Δεν ξέρω τι γίνεται με το “Don’t forget the lyrics”, είναι λίγο νωρίς. Είμαστε υπό συζητήσεις», είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.

Η Έλλη Κοκκίνου είπε στη συνέχεια: «Έχουμε ακόμα πέντε επεισόδια να προβληθούν μέσα στον Ιούνιο, αν είμαι καλά ενημερωμένη. Το συμβόλαιό μου με τον ΑΝΤ1 λήγει φέτος. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτός ο κύκλος».