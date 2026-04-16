Παύλος Ντε Γκρες: Αγωνία μετά το ατύχημα του 22χρονου γιου του στη Φλωρεντία

Η οικογένεια ακύρωσε τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα και ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ιταλία, με τον Οδυσσέα Κίμωνα να αναρρώνει μετά το κάταγμα στο κεφάλι
Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Μαρί Σαντάλ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά της ύστερα από ατύχημα του 22χρονου γιου της, Οδυσσέα Κίμωνα, το οποίο οδήγησε σε αιφνίδια αλλαγή των πασχαλινών τους σχεδίων.
Η Μαρί Σαντάλ, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Παύλο Ντε Γκρες, μίλησε με ειλικρίνεια για την αγωνία που ένιωσε ως μητέρα, περιγράφοντας την ξαφνική ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού για το Ορθόδοξο Πάσχα, προκειμένου να βρεθούν άμεσα στο πλευρό του γιου τους στη Φλωρεντία και να τον συνοδεύσουν πίσω στο σπίτι.
Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της: «Αχ, οι ήσυχες ανατροπές της γονεϊκότητας – ακόμη κι όταν μεγαλώνουν, εξακολουθούν να σου κρατούν σφιχτά την καρδιά με τους πιο περίεργους τρόπους. Ο γλυκός μου Όντι είχε μια άσχημη πτώση και υπέστη κάταγμα στο κεφάλι. Ευτυχώς τώρα όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά αυτό σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή στα σχέδιά μας… αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα με την οικογένεια και να τρέξουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε στο πλευρό του και να τον φέρουμε πίσω στο σπίτι».
Το ταξίδι επιστροφής στο Λονδίνο και η πορεία της ανάρρωσης
Η ίδια αποκάλυψε ότι ο 22χρονος γιος της επέδειξε αξιοσημείωτη δύναμη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ωστόσο οι γιατροί του συνέστησαν να αποφύγει τα αεροπορικά ταξίδια για έναν μήνα. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο με τρένο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο ταξίδι υπό διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που είχαν αρχικά προγραμματίσει.
«Έχει δείξει απίστευτη δύναμη και τώρα δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει με αεροπλάνο για έναν μήνα, έτσι κάναμε το μεγάλο ταξίδι επιστροφής στο Λονδίνο με τρένο. Σίγουρα δεν ήταν το Πάσχα που είχαμε φανταστεί, αλλά είμαστε βαθιά ευγνώμονες που είναι ασφαλής και αναρρώνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: «Είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος»
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός»
Άγγελος Παπαδημητρίου: «Η προσφορά της Μαρινέλλας ξεπερνούσε τα όρια»
