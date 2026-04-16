Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ουρές για ένα εισιτήριο που φτάνει τα 477 ευρώ

Η Άννα Βίσση επιστρέφει με μια μεγάλη συναυλία που ήδη προκαλεί «πανικό» στο κοινό, με την προπώληση των εισιτηρίων για την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ να έχει ξεκινήσει.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 και από την αρχή η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή.

Η μεγάλη αυτή συναυλία σηματοδοτεί μια ακόμη επιστροφή της Άννας Βίσση σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της χώρας, με το ενδιαφέρον του κοινού να αποδεικνύει τη διαχρονική της δημοφιλία και τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Λίγα μόλις λεπτά πριν ανοίξει η πλατφόρμα της Ticketmaster, η αναμονή είχε ήδη εκτοξευθεί, με χιλιάδες άτομα να βρίσκονται στην ουρά, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη ανυπομονησία για το μουσικό γεγονός.



Όπως έγινε γνωστό, οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 21,20 ευρώ για τις επάνω κερκίδες, ενώ για τις καλύτερες θέσεις στην αρένα φτάνουν έως τα 63,60 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και ακριβότερες επιλογές, με τις premium θέσεις να αγγίζουν ακόμη και τα 318 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και την εμπειρία θέασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η λεγόμενη «diamond ultimate experience», η οποία κοστολογείται στα 477 ευρώ και περιλαμβάνει VIP παροχές όπως πρόσβαση σε VIP lounge, welcome drink, open bar και αναβαθμισμένη εμπειρία φιλοξενίας για τους θεατές.

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Γιατί υπάρχει σειρά αναμονής

Η πλατφόρμα αναφέρει σε ερωτήσεις σχετικές για τη συναυλία της Άννας Βίσση:

«Γιατί υπάρχει σειρά αναμονής;

Όταν αναμένουμε μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για μια εκδήλωση, χρησιμοποιούμε σύστημα αναμονής για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να παρέχουμε μια πιο ομαλή και δίκαιη εμπειρία σε όλους τους fans που προσπαθούν να αποκτήσουν εισιτήρια.

Πώς μεταφέρω τη σειρά μου σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να μεταφέρετε τη σειρά σας από μία συσκευή σε άλλη μεταφέροντας το αναγνωριστικό ID που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας αναμονής.

Απλώς επικολλήστε τη διεύθυνση URL στη μπάρα περιήγησης μίας άλλης συσκευής και διατηρήστε τη θέση σας.

Τι γίνεται αν χάσω τη σειρά μου;

Χάνοντας τη σειρά σας αυτομάτως λήγει η συνεδρία σας και χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή στη σειρά αναμονής.

Όταν έρθει η σειρά σας θα έχετε 10 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη αγορά σας».