Το γλυκόπικρο Ιταλικό φιλμ «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» από 23-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Ο ανερχόμενος Ιταλός σκηνοθέτης Francesco Sossai επιστρέφει με τη νέα του ταινία «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» (The Last One for the Road), ένα απολαυστικό, γλυκόπικρο road movie που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στη μελαγχολία και το χιούμορ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Απριλίου 2026 από τη Danaos Films.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών η ταινία συστήθηκε στο ελληνικό κοινό μέσα από μια θριαμβευτική πορεία στο Τμήμα Meet the Neighbors+ του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος» και το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας ισότιμα στο απολαυστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Pierpaolo Capovilla και Sergio Romano.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο μεσήλικες φίλοι, ο Carlobianchi και ο Doriano, που περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό. Η γνωριμία τους με τον Giulio, έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής, θα δώσει νέα πνοή στο ταξίδι τους, μετατρέποντάς το σε μια αλλόκοτη, συχνά ξεκαρδιστική αλλά και τρυφερή περιπέτεια ενηλικίωσης για όλους.

Γυρισμένο με ξεχασμένα καρούλια φιλμ και εμποτισμένο με τη γοητεία της ιταλικής κινηματογραφικής παράδοσης, το «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» αποτελεί έναν φόρο τιμής στην commedia all’italiana. Μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές, η ταινία μιλά για τη φιλία, τον χρόνο που περνά, αλλά και για τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου.

Ο Francesco Sossai σκηνοθετεί με ζεστασιά, νοσταλγία και χιούμορ, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύμπαν που μοιάζει ταυτόχρονα οικείο και ονειρικό. Εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα και εικόνες της γενέτειρας του δημιουργού, η ταινία αποτυπώνει έναν κόσμο που αλλάζει, μια ύπαιθρο που χάνει την ταυτότητά της, ανθρώπους που αναζητούν νόημα μέσα στα απομεινάρια του παρελθόντος.

Όπως ένα τελευταίο ποτό στο τέλος της ημέρας μας καλεί να σταθούμε για λίγο, να κοιτάξουμε γύρω μας και να ανακαλύψουμε ξανά την ομορφιά στις πιο απλές, φευγαλέες στιγμές.

Σύνοψη:

Στην πεδιάδα του Βένετο, δύο άνδρες στα πενήντα τους, ο Carlobianchi και ο Doriano, συναντούν τυχαία τον ντροπαλό νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής Giulio. Μαζί περιπλανώνται από μπαρ σε μπαρ, αναζητώντας το “τελευταίο ποτό” της ημέρας. Μέσα από αυτήν την καθημερινή περιπλάνηση, κακές συμβουλές, hangover και απρόσμενες φιλίες θα αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τη ζωή και τον έρωτα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ

"Η πιο ωραία ταινία που είδαμε στις Κάννες"-Domani



"Σε συγκινεί και σε κάνει να χαμογελάς"-Screenweek



"Τρυφερή και ξεκαρδιστική"-Le Figaro



"Έχει χιούμορ, καρδιά και μια μελαγχολική νότα"-Screen Daily



"Ένα ευχάριστο ιταλικό διαμάντι"-Variety.

Ο σκηνοθέτης Φραντσέσκο Σοσάι γεννήθηκε στο Feltre, στην περιοχή των Ιταλικών Δολομιτών. Μετά την απόκτηση πτυχίου στην Αγγλική και Γερμανική Φιλολογία, αποφοίτησε από τη Γερμανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (DFFB) στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών σπουδών του, δημιούργησε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Other Cannibals» (Altri Cannibali, 2021), η οποία βραβεύτηκε ως η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου PÖFF Tallinn Black Nights, καθώς και με το Βραβείο Vanguard στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βανκούβερ, μεταξύ άλλων.

Η ταινία μικρού μήκους του «The Birthday Party» (2023), έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Curtas Vila do Conde και Premiers Plans d’Angers, μεταξύ άλλων, και ήταν υποψήφια για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και για το Γερμανικό Βραβείο Ταινιών Μικρού Μήκους (Deutsche Kurzfilmpreis). Η ταινία «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» είναι η δεύτερη (2η) μεγάλου μήκους του.

Συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης Francesco Sossai/Φραντσέσκο Σοσάι είπε για την ταινία:

«Η ταινία γεννήθηκε ένα χειμωνιάτικο βράδυ πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, μετά από ένα μεθύσι στη Βενετία με έναν αγαπημένο φίλο. Εκείνο το βράδυ συναντήσαμε έναν νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας, και ξεκίνησε μια σπουδαία φιλία. Το επόμενο πρωί, μεταξύ σοβαρού και αστείου, του μιλήσαμε για μια ταινία, φυσικά το “Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο”, για δύο άνδρες που κατεβαίνουν από τα βουνά για να πιούν ένα τελευταίο ποτό στη Βενετία. Με λίγα λόγια, η ταινία ξεκίνησε ως ένα μικρό αστείο, εστιάζοντας σε τρία βασικά θέματα: αλκοόλ, φιλία και αρχιτεκτονική».

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ιταλία, Γερμανία, 2025.

Διανομή: Danaos Films.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ