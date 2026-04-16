Πάτρα: Ανακατατάξεις στην Ηρώων Πολυτεχνείου- Επιχειρήσεις εστίασης μετακινούνται στο κέντρο

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην παραλιακή ζώνη της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, καθώς επιχειρήσεις εστίασης επανεξετάζουν τη θέση τους και δρομολογούν τη μετακίνησή τους προς άλλες περιοχές της πόλης.

Ήδη ένα γνωστό κατάστημα, έχει διακόψει τη λειτουργία του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθεί και άλλη ιδιαίτερα δημοφιλής επιχείρηση, η οποία έχει προχωρήσει σε συμφωνία για νέο, μεγαλύτερο χώρο στο κέντρο.

Η νέα τοποθεσία βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέου, με πρόσοψη προς την πλατεία Πίνδου, μια περιοχή που αναβαθμίστηκε αισθητά μετά την πεζοδρόμηση και συγκεντρώνει αυξανόμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχες σκέψεις κάνουν και άλλοι επαγγελματίες από την περιοχή του Πελεκάνου, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση νέων χώρων, καθώς –όπως αναφέρουν– οι αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις και τα πρακτικά προβλήματα, όπως η περιορισμένη στάθμευση, δυσκολεύουν πλέον τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για τον επιχειρηματικό χάρτη της παραλιακής, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σταδιακά προς το εμπορικό κέντρο της πόλης.





