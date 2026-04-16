Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και αποπνικτική ατμόσφαιρα

Παραμένει η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τους νοτιάδες και τις νεφώσεις θα δημιουργήσουν ένα αποπνικτικό σκηνικό.

Η αφρικανική σκόνη ήρθε για να μείνει και σε ορισμένες περιοχές οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά υψηλές γεγονός που θα προκαλέσει «θολούρα», αλλά και «βαριά» ατμόσφαιρα.

Για σήμερα (16.04.2026) θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και από το απόγευμα στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με σκόνη από την Αφρική και μικρή πιθανότητα για ψιχάλες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα. Από αύριο, Παρασκευή, πάντως, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης θα αρχίσει να περιορίζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Σχετικά με την θερμοκρασία, την Πέμπτη ο υδράργυρος θα ανέβει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα νοτιοανατολικά, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς, κάτι που ξεχωρίζει ως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα θα παραμείνουν κοντά σε αυτά τα επίπεδα, μόλις λίγο χαμηλότερα.

