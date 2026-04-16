Κυψέλη: Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που αναβλύζει από αυλή και αναστάτωσε τους κατοίκους

Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Κυψέλης εμφάνιση υλικού σαν υγρό τσιμέντο που όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο.

Από το απόγευμα της Τετάρτης (15.04.2026) άρχισε να αναβλύζει από πηγάδι αυλής στην Κυψέλη ένα υγρό που έμοιαζε με τσιμέντο το οποίο κατέληξε στον δρόμο με το ύψος του να φτάνει τα 50 εκατοστά. Κάποια μάλιστα αυτοκίνητα και μηχανές έπαθες και ζημιές.

Η περιοχή στην Κυψέλη βρίσκεται στην οδό Εύβοιας, από το σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από την οδό Σκύρου

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι ένα πέτρωμα που αν έρθει σε επαφή με νερό υγροποιείται. Είναι το κύριο πέτρωμα στο οποίο γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας.

Το πρωί της Πέμπτης μετέβησαν στο σημείο κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία παρουσία μηχανικού προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η διαρροή, αλλά και τι ακριβώς είναι το υλικό που διαρρέεται, καθώς μοιάζει μεν με υγρό τσιμέντο, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό. Παράλληλα ξεκίνησε και ο καθαρισμός της περιοχής.