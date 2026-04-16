Ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 2,19μ. λειτουργεί με AI και παίζει μπάσκετ, εκτελεί βολές και καλεί το κοινό να πανηγυρίσει

Η τεχνολογία AI έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και βρίσκει χώρο και στο μπάσκετ!

Η Toyota παρουσίασε στο Τόκιο τη νέα γενιά του… ρομποτικού της μπασκετμπολίστα, με την ονομασία “CUE7”. Το συγκεκριμένο ανθρωποειδές Ρομπότ παίζει μπάσκετ, εκτελεί ντρίμπλες και σουτ, εντυπωσιάζοντας με τις εξελιγμένες του δυνατότητες.

Το ανθρωποειδές ρομπότ “CUE7” ύψους 2,19μ. αναπτύχθηκε από την Toyota και παρουσιάστηκε σε πρόβα μπροστά στα ΜΜΕ, ενόψει της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του σε αγώνα μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το ρομπότ -το οποίο κινείται με ρόδες- εμφάνισε ομαλές κινήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, με βελτιωμένο χειρισμό της μπάλας και μεγαλύτερη ακρίβεια στις βολές, αν και δεν έλειψαν τα άστοχα τρίποντα.

Το ανθρωποειδές ρομπότ, κάνει διατάσεις, ντριμπλάρει, σουτάρει και καλεί και το κοινό να πανηγυρίσει!