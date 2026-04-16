Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά -Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, χειροβομβίδα και χιλιάδες ευρώ κρυμμένα σε κοτέτσι

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και τρίτος άνδρας για κατοχή ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο να προχωρά σε αγοραπωλησία ποσότητας κοκαΐνης ενός γραμμαρίου έναντι 60 ευρώ. Ακολούθησε άμεση επέμβαση, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι, ενώ ο φερόμενος ως διακινητής προέβαλε αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκε και η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 80 γραμμάρια κοκαΐνης, μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου – η οποία ήταν κρυμμένη σε κοτέτσι – ένα πιστόλι, 29 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 15.390 ευρώ, συσκευή εντοπισμού (GPS) και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τυχόν διασυνδέσεις.