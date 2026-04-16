Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι για τους πυροβολισμούς στο Σούλι

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον βασικό ύποπτο – Στα δικαστήρια μετά την προθεσμία που έλαβαν οι εμπλεκόμενοι
Στην ανακριτική διαδικασία εισέρχεται σήμερα η υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή του Σουλίου της Πάτρας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου.
Οι δύο άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, αφού προηγουμένως είχαν λάβει σχετική προθεσμία. Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 32 ετών, είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και δεύτερο άτομο, το οποίο επίσης φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση.
Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του βασικού κατηγορούμενου, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.
