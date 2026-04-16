46ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού: Διήμερο δράσεων και πεζοπορίας στα Καλάβρυτα

Για ακόμη μία χρονιά, το καθιερωμένο Πανελλήνιο Πέρασμα Φαράγγι Βουραικού επιστρέφει, συγκεντρώνοντας φίλους της φύσης και της πεζοπορίας από όλη την Ελλάδα.

Η 46η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 9 και 10 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που διεξάγεται σταθερά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 9 Μαΐου με ημερίδα στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, σε συνεργασία με τους «Φίλους των Καλαβρύτων». Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα οικολογικής προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της περιοχής, με ειδικές αναφορές στο οικοσύστημα του Βουραϊκού ποταμού και προτάσεις για τη διαχείριση της περιοχής Natura. Παράλληλα, θα συζητηθεί το παρόν και το μέλλον του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοφτού–Καλαβρύτων, με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η κορύφωση των δράσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου, με το Πανελλήνιο Πέρασμα στο φαράγγι, μια μοναδική διαδρομή μέσα σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία της χώρας, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει τόσο στην ημερίδα όσο και στην πεζοπορία, επισημαίνοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να κινούνται εντός της προκαθορισμένης διαδρομής, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με ορειβατικά παπούτσια, αδιάβροχο και επαρκή εφόδια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική ευθύνη για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχει υποστήριξη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ενώ στους πεζοπόρους θα προσφέρονται νερό και ελαφρά κεράσματα. Το φυσικό κάλλος της περιοχής και η εμπειρία της διαδρομής υπόσχονται και φέτος ένα ξεχωριστό διήμερο για μικρούς και μεγάλους.