Θεσσαλονίκη: Κατηγορείται πως βίαζε την ανιψιά του από όταν ήταν 5 χρόνων

Το κορίτσι κατήγγειλε πως την βίαζε επί 8 χρόνια
Για 8 ολόκληρα χρόνια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη ένα ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη το οποίο κατήγγειλε για βιασμό τον θείο της.
Η μικρή κατέθεσε στις αρχές ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά από την τρυφερή ηλικία των 5 χρόνων, εκμεταλλευόμενος το ότι οι γονείς της έχουν φύγει από τη ζωή.
Η υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε το 2025, όταν η πλέον 14χρονη κοπέλα βρήκε το θάρρος να καταγγείλει στις αρχές τα όσα έζησε. Αποκάλυψε πως ο θείος της -που είχε την επιμέλειά της επειδή οι γονείς της είχαν φύγει από τη ζωή-, την κακοποιούσε για 8 ολόκληρα χρόνια είτε στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη είτε στο εξοχικό του στην Καβάλα.
Αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία κατά του 61χρονου και πλέον η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Ο φάκελος που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr