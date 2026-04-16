Η Άσπα Κυρίμη φέρνει τη «Νέκυια» στην Πάτρα: ένα ταξίδι στον Άδη με σύγχρονη ματιά

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις παρουσιάζει στο Θέατρο Act τη σκηνική της προσέγγιση στη ραψωδία της Οδύσσειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του Ομήρου

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Άσπα Κυρίμη παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Πάτρα τη δουλειά της με την παράσταση «Νέκυια», μετά από τις επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Η ηθοποιός και σκηνοθέτις μας μίλησε για την παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Act το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου. Κυρία Κυρίμη, καλωσορίσατε στην Πάτρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην Πάτρα, μια πόλη που τιμάει τον πολιτισμό. Πάντα ήθελα να παρουσιάσω δουλειά μου στην πόλη σας, αλλά οι συγκυρίες δεν μου το επέτρεψαν. Η στενή μου συνεργάτης και καλλιτεχνική επιμελήτρια της παράστασης, Δήμητρα Κωστοπούλου, είναι γέννημα θρέμμα της Πάτρας και συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί η παράσταση μας.

Τι είναι η «Νέκυια»; Η Νέκυια είναι η Λ’ ραψωδία της Οδύσσειας του Ομήρου. Ο Οδυσσέας διηγείται στους Φαίακες καθώς πέφτει η νύχτα, το ταξίδι που έκανε στον Άδη προκειμένου να πάρει χρησμό απ’ τη ψυχή του μάντη Τειρεσία σχετικά με το αν και πώς θα καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ιθάκη. Ο ήρωας στον Άδ θα συναντήσει επίσης την ψυχή της μητέρας του Αντίκλειας «που ζωντανή την άφησε σαν πήγαινε στην Τροία» καθώς και τις ψυχές συντρόφων, φίλων και συμπολεμιστών. Όλα αυτά συνθέτουν μια αφήγηση σε τέτοιο βαθμό συναρπαστική, που το κοινό των Φαιάκων εύχεται να διαρκέσει ως το πρωί. Σε τι μας χρησιμεύουν σήμερα αυτά τα κείμενα; Τα μεγάλα αριστουργήματα της τέχνης τα έχουμε πάντα ανάγκη. Σε κάθε καιρό και κάθε εποχή. Κάθε γενιά στέκεται απέναντί τους, αναμετριέται μαζί τους, θέτει τα ερωτήματά της, δίνει τις ερμηνείες της. Η μεγάλη τέχνη χωράει κάθε καιρό και κάθε εποχή και κάθε γενιά. Αυτά τα κείμενα είναι τόσο παλιά και πάντα τόσο νέα. Σε καιρούς ταραγμένους, όπως η εποχή μας, μας ανακουφίζουν, μας παρηγορούν, μας ανοίγουν δρόμους σκέψης, μας ξεβολεύουν, αναιρούν τις βεβαιότητές μας, διατυπώνουν ερωτήσεις. Μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε και άρα, κατά τον Καρτέσιο, να υπάρξουμε.