Έξι F-16 στέλνει η Τουρκία στην Κύπρο τη Δευτέρα, ημέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη - Μακρόν στο νησί

Σύνολο έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τη Δευτέρα (09.03.2026), όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της τουρκοκυπριακής αρχής πολιτικής αεροπορίας, Ασκίν Μεσέλι την Κυριακή (08.03.2026).

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τέσσερα τουρκικά F-16 θα αναπτύσσονταν στο αεροδρόμιο Ερτσάν (Τύμβου) της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου και ότι τα αεροσκάφη αυτά αναμένονταν να φτάσουν την Κυριακή.

Ωστόσο, ο Τουρκοκύπριος αξιωματούχος, Ασκίν Μεσέλι δήλωσε στο «Kibris Postasi» ότι ο αριθμός των τουρκικών μαχητικών που θα αναπτυχθούν έχει αυξηθεί σε έξι και ότι τώρα αναμένεται να φτάσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Όπως σημειώνει η «Cyprus Mail» την Κυριακή, τα αεροσκάφη θα αναπτυχθούν εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος από ιρανικό drone στις 2 Μαρτίου.

Από την επίθεση αυτή και μετά, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο.

Τα ελληνικά μαχητικά ακολουθήθηκαν από δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της «Κίμων», η οποία περιγράφηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 4 Μαρτίου ως το «καμάρι του ελληνικού στόλου».

Αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικών μέσων στο νησί και τη γύρω περιοχή, η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της, με τη φρεγάτα «Languedoc» να φτάνει στα κυπριακά ύδατα την 4η Μαρτίου και το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» να βρίσκεται καθ’ οδόν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόνπρόκειται να επισκεφθούν την Πάφο τη Δευτέρα.

Επίσης, η Ιταλία στέλνει τη φρεγάτα «Federico Martinego» στην Κύπρο, ενώ η Ισπανία την «Cristobal Colon».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη πλευρά, «ιδιοκτήτης» της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, η οποία χτυπήθηκε από το drone τη 2α Μαρτίου, έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone, στο νησί, ενώ το αντιτορπιλικό «Dragon» αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ.

Αναφορές την Κυριακή υποδήλωναν ότι το Λονδίνο ενδέχεται να στείλει και το αεροπλανοφόρο «Prince of Wales» στην περιοχή.

Η ανάπτυξη των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών έρχεται σε μία στιγμή που η Ελλάδα και η Τουρκία φαίνεται να οδεύουν προς μία συμφωνία σχετικά με το ρόλο της Κύπρου στη σύγκρουση.

Μετά την άφιξη των ελληνικών F-16, η Άγκυρα δεν υπέβαλε καμία διαμαρτυρία, και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποναύαρχος Zeki Akturk, ανακοίνωσε ότι μία αντιπροσωπεία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα «στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την προγραμματισμένη επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Στη συνέχεια, στις 6 Μαρτίου, αντιπροσωπεία του τουρκικού ναυτικού επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της αποστολής του αντιτορπιλικού «Dragon» στην περιοχή.

Ενώ η Κύπρος έγινε στόχος drone, κατά της Τουρκίας εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν μία ημέρα μετά.

Ο πύραυλος καταρρίφθηκε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή και έπεσε στο έδαφος στην τουρκική επαρχία Χατάι, βορειοανατολικά της Καρπασίας της Κύπρου.

Σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι ο πύραυλος είχε ως στόχο την Κύπρο, αλλά πηγές των μυστικών υπηρεσιών και διπλωματικές πηγές τόσο στην Τουρκία όσο και στο νησί επιβεβαίωσαν στην «Cyprus Mail» ότι ο πύραυλος είχε ως στόχο την αεροπορική βάση Incirlik.

Η αεροπορική βάση λειτουργεί από κοινού από την τουρκική και την αμερικανική πολεμική αεροπορία και βρίσκεται στην νοτιοανατολική επαρχία των Αδάνων της Τουρκίας.