Πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφτασαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης

Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ήρθαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.

Η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.

Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.