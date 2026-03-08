Πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφτασαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.
Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ήρθαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.
Η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.
Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.
Άννα Μαστοράκου: Αποτροπιασμός για την υπόθεση του 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα
Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με πτυσσόμενο μαχαίρι στο σχολείο
Ζημιές σε σπίτια και δεκάδες μετασεισμοί σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr