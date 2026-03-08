Φεύγουν από τα Στενά του Ορμούζ τα ελληνόκτητα πλοία μετά από επιθέσεις, έμειναν 172 από 325

Σταδιακή αλλά σαφής είναι η αποχώρηση των ελληνόκτητων πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς η ένταση και τα περιστατικά επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα οδηγούν τις ναυτιλιακές εταιρείες σε αναπροσαρμογή των δρομολογίων τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από περίπου 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, σήμερα ο αριθμός έχει περιοριστεί στα 172 πλοία που κινούνται στη ζώνη Περσικός Κόλπος – Στενά Ορμούζ – Κόλπος Ομάν. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προσπάθεια περιορισμού της έκθεσης σε πιθανούς κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, στην ακόμη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο, καταγράφονται 39 πλοία με ελληνική σημαία. Από αυτά, 10 βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ 3 ακόμη κινούνται πολύ κοντά στην περιοχή, στον Κόλπο του Ομάν.

Παρά τη γενικευμένη ανησυχία, μέχρι στιγμής κανένα πλοίο με ελληνική σημαία δεν έχει δεχθεί επίθεση, ούτε έχει υπάρξει τραυματισμός ή εμπλοκή Έλληνα ναυτικού σε περιστατικό ασφαλείας. Συνολικά 16 πλοία έχουν χτυπηθεί στην περιοχή, εκ των οποίων 3 ήταν ελληνικών συμφερόντων, χωρίς όμως να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Στα 10 πλοία που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου υπηρετούν περίπου 90 Έλληνες ναυτικοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα απομάκρυνσης πληρώματος από την περιοχή.

Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η τάση σταδιακής αποχώρησης ελληνόκτητων πλοίων ενδέχεται να συνεχιστεί όσο παραμένει ασταθές το περιβάλλον ασφαλείας. Οι εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας εναλλακτικές διαδρομές και περιορίζοντας την παρουσία τους σε μια από τις πιο κρίσιμες, αλλά και ευάλωτες, θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

