Καιρός: Νέα μεταβολή πιθανή μετά τις 10/3

Με ανεβασμένες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια μπήκε ο Μάρτιος
Η τελευταία πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά καταγράφει μια ήπια και ομαλή καιρική πορεία για το επόμενο δεκαήμερο του Μαρτίου, χωρίς έντονες εξάρσεις ή ακραίες μεταβολές.
Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθεί αρχικά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18–19°C.
Από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται σταδιακή πτώση προς τους 14–16°C, μια μεταβολή που δεν θα έχει απότομο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κινούνται κυρίως μεταξύ 8–11°C, διατηρώντας τις νύχτες δροσερές, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.
Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ιδιαίτερη ένταση. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με εναλλαγές συννεφιάς και διαστημάτων ηλιοφάνειας.
Αλλάζει ο καιρός μετά το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου
Μετά τις 10 του μήνα, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για την προσέγγιση οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για σαφείς λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχοπτώσεων και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή του καιρού στη συνέχεια.
Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά
Ο καιρός την Τρίτη 03-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 04-03-2026
Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 05-03-2026
Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά τμήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 06-03-2026
Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
