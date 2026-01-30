Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε δάσκαλος για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριάς του

Ο δάσκαλος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου
Σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε δάσκαλος, καθώς παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του, στη Θεσσαλονίκη.
O δάσκαλος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτρια του. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί, τότε, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου ο εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.
