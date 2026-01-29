Οπαδοί ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου για νοσηλεία και παρακολούθηση παρέμειναν οι δύο τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται για παρακολούθηση οι δύο τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όταν το βαν που επέβαιναν οι 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων.

Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.