Καρναβάλι των Μικρών 2026: 3η Καρναβαλούπολη στα Παλαιά Σφαγεία- Εγκαίνια έκθεσης μαριονέτας, παραστάσεις και εργαστήρια

Η 3η Καρναβαλούπολη, στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών, πραγματοποιείται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία.



Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Το Καρναβάλι των Μικρών συνεχίζει την ξεχωριστή φετινή του πορεία κάνοντας έναν ακόμα σταθμό την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 11πμ στο Κέντρο Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία, εκεί που χτυπά η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η 3 η Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη γιορτή των παιδιών. Τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές και δημιουργούν το δικό τους Καρναβάλι μεταφέροντας παντού μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης. Μέσα από την Καρναβαλούπολη τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον, αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για τον πλανήτη μας.

Το πλήρες πρόγραμμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για την 3 η Καρναβαλούπολη έχει ως εξής:

-Εγκαίνια έκθεσης Μαριονέτας με τίτλο «Ήρωες της Φύσης σε Δράση» στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκθέσεων (Κ4) του πολυχώρου.

Διάρκεια: 1/2 - 31/3

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.00.

Στην έκθεση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, θα εκτεθούν 28 έργα – γιγαντόκουκλες που δημιουργήθηκαν από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με τη συμμετοχή 35 εκπαιδευτικών και 600 περίπου παιδιών.

-Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

-Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση - Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες.

Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

-Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών "ΟροΠαίδιο" (συντονίστρια: Αντριάνα Ταβαντζή): «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου».

Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

-Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

-Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Saltibagos: Μαρία Βάρσου.

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

1. Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών»

2. Λάβαρο «Καρναβαλάκι»

3. Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.